Китай пожаловался, что спутники компании Маска едва не столкнулись с их космической станцией

Китай заявил, что их космическая станция не менее двух раз была "близка к столкновению" со спутниками Starlink Фото: depositphotos.com

По заявлению Пекина, космическая станция не менее двух раз была "близка к столкновению" со спутниками Starlink.

С 19 апреля 2020 года спутник Starlink-1095 стабильно летал на средней высоте около 555 км. Однако в период с 16 мая по 24 июня 2021 Starlink-1095 маневрировал на орбиту около 382 км, а затем остался на этой орбите. В итоге спутник и китайская станция сблизились из-за чего Космическая станция решила уклониться, чтобы избежать столкновения.

Второе опасное сближение станции случилось со спутником Starlink-2305 21 октября. Поскольку спутник постоянно маневрировал, а стратегия маневра была неизвестна и орбитальные ошибки было трудно исправить, Китайская станция решила снова выполнить маневры во избежания столкновения.

После публикации жалобы Маск, Starlink и США подверглись резкой критике на китайской платформе микроблогов Weibo, отмечает BBC.