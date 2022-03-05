Бутусов: Даже если Россия нанесет удар по узлам связи, управление войсками будет сохранено

"Вооруженные силы и все силы обороны Украины получают современную космическую связь Starlink от Илона Маска. Теперь, даже если Россия нанесет удар по узлам связи, управление войсками будет сохранено, Россия бессильна создать препятствия такой связи. Качество связи намного выше, чем у действующих мобильных телефонов, обеспечивает широкополосную передачу данных, передает видео в хорошем качестве", – написал он.
Бутусов опубликовал комментарий украинского пограничника (его имя не уточняется, а лицо не показано в ролике), который сказал, что полученные устройства пограничники будут использовать в случае потери связи. Starlink обеспечит беспрерывную связь, подчеркнул он и поблагодарил за помощь.
Утром 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Точное количество жертв российской агрессии сейчас неизвестно. Украинские власти сообщали, что по состоянию на 28 февраля погибло 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек (более новых данных власти не публиковали). Известно, что среди погибших в Украине – 28 детей. О потерях среди украинских военнослужащих президент Украины Владимир Зеленский в последний раз говорил 25 февраля – за первый день войны, по его информации, погибло 137 военнослужащих.
Потери российских оккупационных войск убитыми, ранеными и пленными превысили 10 тыс. человек, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников. Точное число пленных не озвучивалось. Россия в первые дни войны не признавала, что гибнут ее военные, 2 марта признала гибель 498 российских военнослужащих.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны ввели против России санкции, в том числе персональные против Путина.
Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров просил Маска предоставить Украине станции Starlink 25 февраля. Первые станции доставили в страну 1 марта.