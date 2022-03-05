Бутусов: Даже если Россия нанесет удар по узлам связи, управление войсками будет сохранено

"Вооруженные силы и все силы обороны Украины получают современную космическую связь Starlink от Илона Маска. Теперь, даже если Россия нанесет удар по узлам связи, управление войсками будет сохранено, Россия бессильна создать препятствия такой связи. Качество связи намного выше, чем у действующих мобильных телефонов, обеспечивает широкополосную передачу данных, передает видео в хорошем качестве", – написал он.

Бутусов опубликовал комментарий украинского пограничника (его имя не уточняется, а лицо не показано в ролике), который сказал, что полученные устройства пограничники будут использовать в случае потери связи. Starlink обеспечит беспрерывную связь, подчеркнул он и поблагодарил за помощь.