"Получим очередную партию Starlink для разрушенных городов". Зеленский поговорил с Маском

Зеленский (на фото) поговорил по видеосвязи с Маском Фото: president.gov.ua

Поговорив з @elonmusk. Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст. Обговорили можливі космічні проекти * . Але про це – вже після завершення війни. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022

"Поговорил с Илоном Маском. Благодарен ему за поддержку Украины словами и поступками. На следующей неделе получим очередную партию систем Starlink для разрушенных городов. Обсудили возможные космические проекты. Но об этом – уже после завершения войны", – отметил Зеленский.

В Instagram президента опубликовали фрагмент переговоров Зеленского и Маска, они проходили в видеоформате.

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Маск 5 марта опубликовал твит со словами поддержки в адрес Украины.

"Держись крепко, Украина", – написал бизнесмен.

* Hold Strong Ukraine * — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

Он не публиковал сообщений о переговорах с Зеленским, но перед разговором оставил такой твит: "Некоторые правительства (не Украина) приказали Starlink заблокировать российские источники новостей. Мы не будем этого делать, разве что под прицелом. Извините, что я абсолютист свободы слова".

Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.



Sorry to be a free speech absolutist. — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

Телеканал CNN отметил, что антенны Starlink можно использовать для подключения к спутниковому интернет-сервису компании, который, как сказано на сайте Starlink, "предназначен для предоставления высокоскоростного широкополосного доступа в интернет даже в тех места, где доступ был ненадежным, слишком дорогим или полностью недоступным".

На этой неделе Маск отправил в Украину грузовик с оборудованием Starlink в ответ на призыв вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Телеканал предполагает, что Федоров обратился к Маску из-за опасений, что в Украине может пропасть интернет, если Россия продолжит атаки на коммуникационную инфраструктуру.

3 марта Маск предупредил украинцев, чтобы они использовали технологию Starlink "с осторожностью".

"Starlink – единственная нероссийская система связи, которая до сих пор работает в некоторых частях Украины, поэтому высока вероятность того, что она станет целью [российских войск]", – написал бизнесмен.

Important warning: Starlink is the only non-Russian communications system still working in some parts of Ukraine, so probability of being targeted is high. Please use with caution. — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2022

На это же обратил внимание эксперт по вопросам кибербезопасности из Канады Джон Скотт-Рэйлтон.

"Помните: если [президент РФ Владимир] Путин контролирует воздух над Украиной, точки доступа пользователей Starlink могут стать целями для авиаударов", – написал он в Twitter 27 февраля.

Re: @elonmusk's starlink donation.



Good to see.



But remember: if #Putin controls the air above #Ukraine, users' uplink transmissions become beacons... for airstrikes.



Some background 1/ pic.twitter.com/0p6J87TtUF — John Scott-Railton (@jsrailton) February 27, 2022