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ПОЛИТИКА

"Получим очередную партию Starlink для разрушенных городов". Зеленский поговорил с Маском

Зеленский (на фото) поговорил по видеосвязи с Маском
Зеленский (на фото) поговорил по видеосвязи с Маском
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с американским бизнесменом, основателем компании SpaceX, генеральным директором компании Tesla Илоном Маском. Об этом глава государства сообщил в Twitter 6 марта.

"Поговорил с Илоном Маском. Благодарен ему за поддержку Украины словами и поступками. На следующей неделе получим очередную партию систем Starlink для разрушенных городов. Обсудили возможные космические проекты. Но об этом – уже после завершения войны", – отметил Зеленский. 

В Instagram президента опубликовали фрагмент переговоров Зеленского и Маска, они проходили в видеоформате.   

Маск 5 марта опубликовал твит со словами поддержки в адрес Украины. 

"Держись крепко, Украина", – написал бизнесмен. 

Он не публиковал сообщений о переговорах с Зеленским, но перед разговором оставил такой твит: "Некоторые правительства (не Украина) приказали Starlink заблокировать российские источники новостей. Мы не будем этого делать, разве что под прицелом. Извините, что я абсолютист свободы слова".

Телеканал CNN отметил, что антенны Starlink можно использовать для подключения к спутниковому интернет-сервису компании, который, как сказано на сайте Starlink, "предназначен для предоставления высокоскоростного широкополосного доступа в интернет даже в тех места, где доступ был ненадежным, слишком дорогим или полностью недоступным".

На этой неделе Маск отправил в Украину грузовик с оборудованием Starlink в ответ на призыв вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Телеканал предполагает, что Федоров обратился к Маску из-за опасений, что в Украине может пропасть интернет, если Россия продолжит атаки на коммуникационную инфраструктуру.

3 марта Маск предупредил украинцев, чтобы они использовали технологию Starlink "с осторожностью".

"Starlink  единственная нероссийская система связи, которая до сих пор работает в некоторых частях Украины, поэтому высока вероятность того, что она станет целью [российских войск]", – написал бизнесмен. 

На это же обратил внимание эксперт по вопросам кибербезопасности из Канады Джон Скотт-Рэйлтон. 

"Помните: если [президент РФ Владимир] Путин контролирует воздух над Украиной, точки доступа пользователей Starlink могут стать целями для авиаударов", – написал он в Twitter 27 февраля. 

Контекст:

Маск – один из самых богатых бизнесменов в мире. Журнал Forbes оценивает его состояние в $229,1 млрд (2-е место в мировом рейтинге). 

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Также SpaceX хочет запустить дополнительно еще 30 тыс. спутников Starlink второго поколения, отмечает CNBC. Эти спутники будут крупнее и тяжелее тех, которые запускают сейчас.

По состоянию на начало этого года сеть Starlink работала в 25 странах и регионах, обслуживая более 145 тыс. пользователей по всему миру, пишет Spaceflight Now.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: интернет, Владимир Зеленский, Илон Маск, Starlink
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