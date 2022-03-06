"Получим очередную партию Starlink для разрушенных городов". Зеленский поговорил с Маском

Поговорив з @elonmusk. Вдячний йому за підтримку України словами та вчинками. Наступного тижня отримаємо чергову партію систем Starlink для зруйнованих міст. Обговорили можливі космічні проекти * . Але про це – вже після завершення війни.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022
"Поговорил с Илоном Маском. Благодарен ему за поддержку Украины словами и поступками. На следующей неделе получим очередную партию систем Starlink для разрушенных городов. Обсудили возможные космические проекты. Но об этом – уже после завершения войны", – отметил Зеленский.
В Instagram президента опубликовали фрагмент переговоров Зеленского и Маска, они проходили в видеоформате.
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Маск 5 марта опубликовал твит со словами поддержки в адрес Украины.
"Держись крепко, Украина", – написал бизнесмен.
* Hold Strong Ukraine *— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022
Он не публиковал сообщений о переговорах с Зеленским, но перед разговором оставил такой твит: "Некоторые правительства (не Украина) приказали Starlink заблокировать российские источники новостей. Мы не будем этого делать, разве что под прицелом. Извините, что я абсолютист свободы слова".
Starlink has been told by some governments (not Ukraine) to block Russian news sources. We will not do so unless at gunpoint.— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022
Sorry to be a free speech absolutist.
Телеканал CNN отметил, что антенны Starlink можно использовать для подключения к спутниковому интернет-сервису компании, который, как сказано на сайте Starlink, "предназначен для предоставления высокоскоростного широкополосного доступа в интернет даже в тех места, где доступ был ненадежным, слишком дорогим или полностью недоступным".
На этой неделе Маск отправил в Украину грузовик с оборудованием Starlink в ответ на призыв вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Телеканал предполагает, что Федоров обратился к Маску из-за опасений, что в Украине может пропасть интернет, если Россия продолжит атаки на коммуникационную инфраструктуру.
3 марта Маск предупредил украинцев, чтобы они использовали технологию Starlink "с осторожностью".
"Starlink – единственная нероссийская система связи, которая до сих пор работает в некоторых частях Украины, поэтому высока вероятность того, что она станет целью [российских войск]", – написал бизнесмен.
Important warning: Starlink is the only non-Russian communications system still working in some parts of Ukraine, so probability of being targeted is high. Please use with caution.— Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2022
На это же обратил внимание эксперт по вопросам кибербезопасности из Канады Джон Скотт-Рэйлтон.
"Помните: если [президент РФ Владимир] Путин контролирует воздух над Украиной, точки доступа пользователей Starlink могут стать целями для авиаударов", – написал он в Twitter 27 февраля.
Re: @elonmusk's starlink donation.— John Scott-Railton (@jsrailton) February 27, 2022
Good to see.
But remember: if #Putin controls the air above #Ukraine, users' uplink transmissions become beacons... for airstrikes.
Some background 1/ pic.twitter.com/0p6J87TtUF
Маск – один из самых богатых бизнесменов в мире. Журнал Forbes оценивает его состояние в $229,1 млрд (2-е место в мировом рейтинге).
Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.
Также SpaceX хочет запустить дополнительно еще 30 тыс. спутников Starlink второго поколения, отмечает CNBC. Эти спутники будут крупнее и тяжелее тех, которые запускают сейчас.
По состоянию на начало этого года сеть Starlink работала в 25 странах и регионах, обслуживая более 145 тыс. пользователей по всему миру, пишет Spaceflight Now.