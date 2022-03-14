Российские оккупанты попали в жилую пятиэтажку в Киеве, есть погибший – ГСЧС

"Прибывшие на место спасатели установили, что в результате вражеского обстрела среди жилых пяти- и 10-этажных домов произошло возгорание в двух квартирах на третьем и четвертом этажах пятиэтажного жилого дома", – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, пожар распространился на площади 25 м² и был ликвидирован менее чем через час.

"По предварительной информации, погиб один человек и шесть человек травмированы, из которых пять человек госпитализированы до прибытия пожарно-спасательных подразделений", – отметили спасатели.

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