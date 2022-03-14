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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гордон: Конечно, Путин хотел бы взять Балтию, Молдову, Польшу. Но он никуда дальше не пойдет, потому что он не пройдет Украину

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Гордон: Украина уже победила
Гордон: Украина уже победила
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что Россия хотела бы захватить ряд европейских стран, а не только Украину, но ничего не выйдет, поскольку украинцы ее остановят. Такое мнение журналист высказал в эфире YouTube-канала "Навальный LIVE" 13 марта.

"Это как зверь, напившийся крови. Если он проходит первый бастион, он идет дальше. Конечно же, [президент РФ Владимир] Путин очень хотел бы завоевать страны Балтии, он их тоже ненавидит, Польшу ненавидит страшно, Молдову ненавидит. Конечно, он бы хотел взять эти страны. А заодно и Грузию, Армению... Но мало ли, что еще он хотел. Слушайте, хотеть не вредно. Вредно не хотеть", – сказал Гордон. 

Он предполагает, что реализовать эти планы Путину не удастся.

"Я думаю, что Путин дальше никуда не пойдет, потому что он не пройдет Украину. Украина уже победила. Она уже не пройдена и не будет пройдена никогда. Потому что весь народ защищает свою страну, защищает свободу и защищает сопредельные страны тоже", – сказал журналист.

При этом он добавил, что не верит в успешность переговоров между Украиной и Россией. 

"Я не верю в переговоры. Есть Путин с его маниакальным желанием захватить всю Украину. Речь не идет о Донбассе и Крыме. Речь идет о захвате всей страны, которая у него бельмом на глазу уже много лет и которую он не понимает, не хочет понимать и никогда не поймет. Когда у него есть военная мощь, пускай и разворованная и несостоятельная во многом, тем не менее для него нет пути для отступления. Что он объяснит своему народу, который находится под жесточайшими санкциями? Как он объяснит, что он не завоевал Украину, что он потерял уже почти 13 тыс. человек, что тысячи россиян в плену, что тысячи россиян ранены? Какие слова он может найти? У него только один путь  завоевывать Украину, с чем Украина и весь цивилизованный мир, естественно, не согласны. Поэтому я не вижу предмета переговоров", – сказал журналист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Сегодня 19-й день войны в Украине. По данным телеканала BFMTV, Путин в разговорах с западными лидерами "не проявляет воли к прекращению войны", поэтому против РФ готовят новые санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал страны Запада оказать большую помощь Украине, в противном случае, по его мнению, Путин не остановится. "Если Украина не выстоит, то, не дай бог, Латвия, Литва, Эстония будут следующими. Поверьте мне", – сказал Зеленский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, ссылаясь на данные украинской разведки, высказал мнение, что если Россия держит победу в войне с Украиной, следующей целью станет Литва

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Грузия, Молдова, Польша, Армения, страны Балтии, российская агрессия, война России против Украины
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