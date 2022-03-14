Зеленский: Вся идеология российского государства является просто ложью

Зеленский предупредил Запад, что, если он не закроет небо над Украиной, РФ может ударить по членам НАТО Фото: president.gov.ua

"На востоке нашей страны оккупанты решили "демилитаризировать" и "денацифицировать" Святогорскую лавру Украинской православной церкви Московского патриархата. На момент удара на территории монастыря находились только монахи и сотни беженцев. Никакой военной цели в Лавре или рядом с ней не было", – сказал он.

Президент подчеркнул, что "российские войска не останавливаются даже перед ударами по Лавре".

"Один только этот факт демонстрирует, что вся идеология российского государства является просто ложью", – заявил Зеленский.

Он также отметил, что оккупанты сознательно убили в Киевской области американского журналиста Брента Рено.

"Начало сегодняшнего дня было черным. Российские ракеты и авиабомбы снова били по нашему государству. От востока до заката. 30 ракет на одну только Львовскую область. В результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности погибли 35 человек, еще 134 получили ранения. Там не происходило ничего, что могло бы угрожать территории Российской Федерации. И всего в 20 километрах оттуда – границы НАТО", – подчеркнул Зеленский.

Он снова призвал Запад закрыть небо над Украиной.

"Если вы не закроете наше небо, то это только вопрос времени, когда российские ракеты упадут уже на вашу территорию, на территорию НАТО, на дома граждан стран НАТО", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)