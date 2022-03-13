Россия уже отходит от ультиматумов, но для полноценных переговоров необходимо участие Запада – Зеленский

"Сейчас они начали о чем-то говорить, а не только кидать ультиматумы. Я считаю, что это принципиально другой подход и он должен быть таким. Я считаю, что в нем пока недостаточное привлечение наших западных партнеров. Потому что если мы говорим о гарантиях безопасности нашего государства, то просто доверять России в Украине уже не смогут после такой кровавой войны", – считает президент.
По мнению Зеленского, гарантии безопасности, помимо России, должны предложить и другие страны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Первый раунд переговоров с Россией в связи с вооруженной агрессией, которую она развязала против Украины, состоялся 28 февраля в районе украино-белорусской границы. Основной их целью было прекращение огня и боевых действий на территории Украины. По словам советника Офиса президента Михаила Подоляка, "стороны определи ряд приоритетных тем, по которым наметились определенные решения".
Второй раунд состоялся 3 марта. После него украинская делегация сообщила, что не получила результатов, на которые рассчитывала. Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал, что гуманитарные коридоры – это "программа-минимум" переговоров.
Третий раунд прошел 7 марта. "Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", – сообщил Подоляк по завершении переговоров.