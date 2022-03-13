Россия уже отходит от ультиматумов, но для полноценных переговоров необходимо участие Запада – Зеленский

"Сейчас они начали о чем-то говорить, а не только кидать ультиматумы. Я считаю, что это принципиально другой подход и он должен быть таким. Я считаю, что в нем пока недостаточное привлечение наших западных партнеров. Потому что если мы говорим о гарантиях безопасности нашего государства, то просто доверять России в Украине уже не смогут после такой кровавой войны", – считает президент.

По мнению Зеленского, гарантии безопасности, помимо России, должны предложить и другие страны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)