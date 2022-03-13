Зеленский поблагодарил за поддержку Украины собственника Facebook и Instagram, а Microsoft призвал уйти из РФ

"Война – это не только военное противостояние на территории Украины. Также идет ожесточенная борьба в информационном пространстве. Хочу поблагодарить Meta и другие платформы, которые занимают активную позицию, помогают и стоят плечом к плечу с украинцами", – написал он.

War is not only a military opposition on UA land. It is also a fierce battle in the informational space. I want to thank @Meta and other platforms that have an active position that help and stand side by side with the Ukrainians. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 13, 2022

Чуть позже Зеленский твитнул о тех компаниях, которые продолжают работать в стране-оккупанте.

"Сегодня не может быть полурешений или полутонов! Есть только черное и белое, добро и зло! Вы либо за мир, либо поддерживаете кровавого российского агрессора в убийстве украинских детей и женщин. Microsoft, Oracle, SAP, прекратите поддерживать свои продукты в России, остановите войну!" – призвал президент Украины.

Сьогодні не може бути напіврішень чи напівтонів! Є лише чорне та біле, добро і зло! Ви або за мир, або підтримуєте кривавого російського агресора у вбивстві українських дітей і жінок. @Microsoft, @Oracle, @SAP, припиніть підтримувати свої продукти в Росії, зупиніть війну! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 13, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)