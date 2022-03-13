Зеленский считает, что переговоры с Путиным могли бы состояться в Израиле

"Я считаю, что сегодня неправильно, неконструктивно встречаться в России, Украине и Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти согласие хоть какое-нибудь и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а о встречах лидеров", – отметил он.

Площадкой для встречи с Путиным вполне может стать Израиль, уверен президент.

"Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей, особенно Иерусалим? Я считаю, да. И я ему (премьеру Израиля Нафтали Бенету. – "ГОРДОН") это сказал".

Война России против Украины. Главное (обновляется)