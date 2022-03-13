Зеленский считает, что переговоры с Путиным могли бы состояться в Израиле

"Я считаю, что сегодня неправильно, неконструктивно встречаться в России, Украине и Беларуси. Это не те точки, где мы можем найти согласие хоть какое-нибудь и остановить войну. Я говорю не о технических встречах, а о встречах лидеров", – отметил он.
Площадкой для встречи с Путиным вполне может стать Израиль, уверен президент.
"Считаю ли я, что Израиль может быть такой землей, особенно Иерусалим? Я считаю, да. И я ему (премьеру Израиля Нафтали Бенету. – "ГОРДОН") это сказал".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
3 марта Зеленский обратился к Путину с призывом сесть за стол переговоров: "Я свободен. Сядь со мной, только не на 30 метров, как с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном, [канцлером Германии Олафом] Шольцем и т.д. Я сосед, меня не надо на 30 метров держать, я не кусаюсь, я нормальный мужик. Сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки и не захватываем чужие земли".
10 марта министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Путин также упомянул об этой идее в разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским, но для этого надо провести "подготовительную работу".