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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бутусов: Главная ошибка Путина в том, что он пытается терроризировать Зеленского

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Бутусов: Путин пытается терроризировать Зеленского, руководство Украины. А в этом нет особого смысла, войну ведет народ Украины
Бутусов: Путин пытается терроризировать Зеленского, руководство Украины. А в этом нет особого смысла, войну ведет народ Украины
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

Прямые переговоры президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным будут эффективны в случае, когда Вооруженные силы Украины нанесут большие потери армии РФ на всех направлениях. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Гордон спросил, может ли прямая встреча Зеленского и Путина повлиять на окончание войны. 

"После того, как все вышло за рамки переговоров, права, политики и морали, все решает прежде всего сила. Переговоры будут эффективными, когда мы сможем остановить и нанести большие потери армии Путина на всех направлениях. Тогда дипломатия станет эффективной", – ответил Бутусов. 

Журналист считает, что дипломатия может быть эффективна лишь в случае, если за ней есть "реальный ресурс силы". 

"Если силы нет, то переговоры не могут быть эффективными. В данном случае Россия вела восемь лет войну, терзала нас, именно понимая многие наши проблемы и слабости. То же самое они пытаются сделать сейчас. Но они пытаются... ошибка главная Путина в том, что он пытается терроризировать Зеленского, руководство Украины. А в этом нет особого смысла, войну ведет народ Украины. Это народ Украины избрал власть, народ Украины ведет войну, строит украинскую нацию. И запугать весь народ невозможно. Власть, которая позволит себе дрогнуть, сдать национальные интересы, перестанет быть властью. Путин еще, может быть, этого не понимает – в России нет гражданского общества, свободы, они пока еще рисуют себе картинку спецоперации, что они борются с националистами, какими-то отдельными националистами: то сям, то там. Но уже 16 дней "небольшие группы националистов" (по словам Путина) успешно бьют российскую армию на всех фронтах. Как мы видим, националистов тут оказалось десятки миллионов. Но Россия пока еще этого не замечает. Гробы туда идут уже многими-многими сотнями, видимо, нужно, чтобы заметили, нужно, чтобы шли тысячами. То есть Россия повторяет сценарий Афганистана", – добавил Бутусов. 

Он прогнозирует, что война будет продолжительной, и не видит признаков того, что активная фаза закончится быстро. В то же время, по мнению журналиста, Путин уже потерпел поражение

"Путин проиграл на третий день войны. 26 февраля стало очевидно, что блицкрига не будет, он провален на всех основных оперативных направлениях. И теперь Россия попала в чумной барак. Украина отправила Россию в чумной барак цивилизации. И сейчас идет борьба, Путина больше всего бесит, что мы продолжаем сопротивление, продолжаем им наносить потери. Мы заставляем российскую армию действовать осторожно. Она уже боится заходить в города. Потому что ее там перебьют. [...] Как только они понесут невосполнимые потери в технике и людях, они остановятся. И тогда сможет работать дипломатия", – сказал Бутусов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
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Теги: Россия, Владимир Путин, Афганистан, Вооруженные силы Украины, Юрий Бутусов, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины
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