"Украинцы и поляки вместе могут все. Это наша миссия". Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку

"Уже за один день, за первый день войны, стало ясно и мне, и всем украинцам, и, я уверен, всем полякам, что между нами, между нашими народами нет границ. Ни физических, ни исторических, ни личных. За 16 дней этой войны украинская гордость и польская честь, украинская смелость в боях и польская искренность позволяют мне сказать, что между нашими народами царит подлинный мир. Мир между родными. Мир между братьями. И сейчас я очень хочу, чтобы эти слова услышали наши общие соседи-белорусы. Мы должны к этому прийти и с ними! Мы придем обязательно!" – сказал он.

Зеленский напомнил слова экс-президента Польши Леха Качиньского, сказанные в Тбилиси в 2008 году, после нападения России на Грузию: "Мы прекрасно знаем: сейчас – Грузия, завтра – Украина, послезавтра – страны Балтии, а потом, возможно, придет время и моей страны – Польши".

"24 февраля наступило это страшное "завтра" для Украины, о котором говорил президент Качиньский. И сегодня мы боремся, чтобы для стран Балтии и Польши такое злое время не наступило. Помните, нас вместе 90 миллионов! Мы можем вместе все. И это историческая миссия, историческая миссия Польши, историческая миссия Украины – быть лидерами, которые вместе вытащат Европу из этой бездны, остановят превращение Европы в жертву", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский добавил, что Польша и Украина "уже сформировали союз". "Пусть неформальный. Но это союз, выросший из реальности, а не слов на бумаге. Из тепла в нашем сердце, а не из речей политиков на саммитах", – сказал он, поблагодарив Польшу за помощь украинским беженцам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)