Украина рассчитывает получить арестованные золотовалютные резервы РФ, речь идет о $415 млрд – Минэкономики

"Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка РФ – $415 млрд. [...] Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций", – сказал он.
По словам Кудина, этой суммы "почти достаточно, чтобы перекрыть прямые единоразовые потери".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
10 марта советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что в результате массового военного вторжения российских войск в Украине разрушены инфраструктура, здания и другие материальные ценности на сумму не менее $100 млрд.
О предоставлении Украине финансовой помощи в связи с вторжением объявили ряд стран, в том числе США, Великобритания, Япония, а также Европейский союз.
В отношении России введены жесткие санкции, их продолжают вводить.