Украина рассчитывает получить арестованные золотовалютные резервы РФ, речь идет о $415 млрд – Минэкономики

В Украине оценивают ущерб от войны на сумму не менее $100 млрд Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

"Западные правительства уже арестовали золотовалютные резервы Центробанка РФ – $415 млрд. [...] Мы рассчитываем, что в ближайшее время совместно с правительствами других стран мы найдем юридический механизм, каким образом могут поступить эти деньги Украине для восстановления и компенсаций", – сказал он.

По словам Кудина, этой суммы "почти достаточно, чтобы перекрыть прямые единоразовые потери".

Война России против Украины. Главное (обновляется)