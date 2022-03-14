В результате ракетной атаки по Яворовскому полигону не пострадал ни один иностранец, 10 раненых – в тяжелом состоянии – глава Львовской ОВА

"Никаких пострадавших среди иностранных миротворцев во время атаки 13 марта нет. Информация о погибших иностранцах – это фейк", – сказал Козицкий.
По его словам, в результате ракетной атаки по Яворовскому полигону погибло 35 человек, 134 ранены.
Война России против Украины. Главное
Ракетная атака по Львовской области была совершена утром 13 марта. Яворовский полигон, по которому совершили атаку, расположен в 30 км от Львова. "Авиаудар был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей, самолеты подняли в аэропорту [российского] Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет мы сбили в воздухе", – отмечал Козицкий.