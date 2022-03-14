В результате ракетной атаки по Яворовскому полигону не пострадал ни один иностранец, 10 раненых – в тяжелом состоянии – глава Львовской ОВА

В результате ракетной атаки по Яворовскому полигону погибло 35 человек, сообщил Козицкий Фото: Максим Козицький / Facebook

"Никаких пострадавших среди иностранных миротворцев во время атаки 13 марта нет. Информация о погибших иностранцах – это фейк", – сказал Козицкий.

По его словам, в результате ракетной атаки по Яворовскому полигону погибло 35 человек, 134 ранены.

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