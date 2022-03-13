Посольство США в Украине осудило обстрел российскими оккупантами Яворовского полигона под Львовом

"Мы осуждаем обстрел Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове, в результате которого погибли 35 [человек] и получили ранения 134. Атака на центр, где американцы, поляки, литовцы, британцы, канадцы и другие тренировали украинские силы, не победит воинов-героев, которые там тренировались", – говорится в заявлении.
Ми засуджуємо обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Яворові, в результаті якого загинули 35 та отримали поранення 134. Атака на центр, де * та інші тренували * сили, не переможе воїнів-героїв, які проходили там тренування. #StandWithUkraine— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 13, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ракетная атака по Львовской области была совершена утром 13 марта. Яворовский полигон, по которому совершили атаку, расположен в 30 км от Львова. "Авиаудар был осуществлен из акватории Черного и Азовского морей, самолеты подняли в аэропорту [российского] Саратова. Всего оккупанты выпустили более 30 ракет. Сработала украинская система противовоздушной обороны. Часть ракет мы сбили в воздухе", – отметил глава Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий.