Посольство США в Украине осудило обстрел российскими оккупантами Яворовского полигона под Львовом

"Мы осуждаем обстрел Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове, в результате которого погибли 35 [человек] и получили ранения 134. Атака на центр, где американцы, поляки, литовцы, британцы, канадцы и другие тренировали украинские силы, не победит воинов-героев, которые там тренировались", – говорится в заявлении.

Ми засуджуємо обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки в Яворові, в результаті якого загинули 35 та отримали поранення 134. Атака на центр, де * та інші тренували * сили, не переможе воїнів-героїв, які проходили там тренування. #StandWithUkraine — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 13, 2022

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