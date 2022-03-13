Российские оккупанты сосредоточились на продвижении в сторону Кривого Рога и захвате Николаева – Генштаб ВСУ

Масштабная война продолжается в Украине 18-й день Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"С начала суток враг сосредоточил основные усилия на продвижении в направлении Кривого Рога и на захвате города Николаева. Не оставляет попыток захвата города Мариуполя. Оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на Угледар и наносят артиллерийские удары по жилым кварталам города", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, в акватории Черного моря находится корабельная группировка оккупантов "с целью нанесения ударов по территории Украины".

В целом оборонные действия ВСУ проводят на южном, восточном и северном направлениях.

"Ведутся оборонительные бои, осуществляется прикрытие государственной границы и морского побережья государства. На отдельных направлениях осуществляется проведение стабилизационной операции и выполняются задачи территориальной обороны, [...] отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и средств воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие объектов критической инфраструктуры Украины и группировок войск", – объяснили в Генштабе.

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