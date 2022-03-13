Число погибших жителей осажденного Мариуполя превысило 2 тыс. – горсовет

"Каждый день Мариуполь страдает от авианалетов со стороны рашистов. За 24 часа еще как минимум 22 бомбардировки мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь", – говорится в сообщении.
В горсовете подчеркнули, что оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру. Каждая бомбардировка несет страшные разрушения и уносит жизни мирных мариупольцев.
"Именно с неба идет наибольшая угроза 400 тыс. мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе. Поэтому закрытие со стороны НАТО неба над Украиной или предоставление необходимых систем ПВО – это решение, которое может спасти сотни тысяч невинных жизней по всей Украине", – заявили в горсовете.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек. Бои за город идут с начала российского вторжения. 6 марта в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали засыпать его авиабомбами, бить "Градами" и из гаубиц по мирным жилым кварталам.
Он подчеркнул, что если в первые пять дней войны в Мариуполе жертвы (раненые и убитые) "измерялась десятками и единицами", на восьмой день – сотнями, "то сейчас уже, к сожалению, тысячами". При этом мэр Мариуполя уточнил, что точно может говорить о тысячах раненых жителей, а подсчитать погибших пока невозможно.
Городские власти несколько дней просят организовать гуманитарный коридор и вывести по нему мирных жителей, которые прячутся в подвалах. Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи, говорил Бойченко 8 марта вечером. Все планы по эвакуации из Мариуполя пока срывались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора.
13 марта в Мариуполь снова пытается доехать колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации.