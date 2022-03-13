Число погибших жителей осажденного Мариуполя превысило 2 тыс. – горсовет

Только за последние сутки в Мариуполе было по меньшей мере 22 бомбардировки со стороны российских войск Фото: Maxar Technologies / EPA

"Каждый день Мариуполь страдает от авианалетов со стороны рашистов. За 24 часа еще как минимум 22 бомбардировки мирного города. Сброшено уже около 100 авиабомб на Мариуполь", – говорится в сообщении.

В горсовете подчеркнули, что оккупанты цинично и целенаправленно бьют по жилым домам, местам скопления людей, разрушают детские больницы и полностью уничтожают городскую инфраструктуру. Каждая бомбардировка несет страшные разрушения и уносит жизни мирных мариупольцев.

"Именно с неба идет наибольшая угроза 400 тыс. мариупольцев, которые сейчас заблокированы в городе. Поэтому закрытие со стороны НАТО неба над Украиной или предоставление необходимых систем ПВО – это решение, которое может спасти сотни тысяч невинных жизней по всей Украине", – заявили в горсовете.

Война России против Украины. Главное (обновляется)