Кулеба – иностранцам, которых РФ хочет нанять против Украины: Даже если выживешь, будешь военным преступником

Кулеба: Мы уже возбудили дела в международных судах Фото: ЕРА

"Россия ведет агрессивную войну против Украины. Я предупреждаю иностранных граждан, которые могут быть настроены присоединиться к российским силам вторжения: не делайте этого. Мы уже возбудили дела в международных судах. Даже если ты выживешь, ты будешь военным преступником", – написал он.

Кулеба подчеркнул, что это "не стоит денег или чего-то еще".

Russia is waging a war of aggression against Ukraine. I warn foreign nationals who might be agitated to join Russian invasion forces: don’t. We have already launched cases in international courts. Even if you survive, you will be a war criminal. Not worth money or anything else. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 13, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)