Кулеба – иностранцам, которых РФ хочет нанять против Украины: Даже если выживешь, будешь военным преступником

"Россия ведет агрессивную войну против Украины. Я предупреждаю иностранных граждан, которые могут быть настроены присоединиться к российским силам вторжения: не делайте этого. Мы уже возбудили дела в международных судах. Даже если ты выживешь, ты будешь военным преступником", – написал он.
Кулеба подчеркнул, что это "не стоит денег или чего-то еще".
Russia is waging a war of aggression against Ukraine. I warn foreign nationals who might be agitated to join Russian invasion forces: don’t. We have already launched cases in international courts. Even if you survive, you will be a war criminal. Not worth money or anything else.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 13, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 марта The Wall Street Journal сообщила, что РФ вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, для участия в войне в Украине. 7 марта эту информацию подтвердил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. При этом он назвал "показательным" тот факт, что российская группировка в Украине, насчитывающая около 150 тыс. человек, не смогла существенно продвинуться по стране, особенно на севере, и президент РФ Владимир "Путин счел необходимым попытаться завербовать иностранных боевиков".
О том, что россияне вербуют сирийских военнослужащих для участия в войне против Украины, 7 марта сообщал основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон со ссылкой на показания российских пленных.
11 марта глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 16 тыс. "добровольцев", в основном из стран Ближнего Востока, выразили желание приехать на Донбасс для поддержки российской армии.
13 марта Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Россия намерена платить наемникам из Сирии и Ливии по $300 – $600. Наемников собираются доставить самолетами.