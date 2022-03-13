Россия открыла 14 центров вербовки в Сирии и уже собрала тысячи наемников – ГУР Минобороны Украины

"Путинская Россия открыла 14 центров вербовки наемников в Сирии на территориях, подконтрольных режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка и Дейр-эз-Зор). После короткой подготовки наемников переправят в Россию через авиабазу "Хмеймим" двумя самолетами Ту-134 (до 80 пассажиров) и Ту-154 (до 180 пассажиров) на авиабазы [аэродрома] Чкаловский в Московской области", – сообщили в ГУР.
Отмечается, что в последние дни Россия уже собрала тысячи сирийских наемников в ряды оккупационных войск. В частности, это члены так называемого "Ополчения национальной обороны" и подразделений 5-го корпуса ВС Сирии. Предполагается, что сирийцы будут использовать против украинцев тяжелую артиллерию и снайперское оружие.
Также подтверждена информация о подготовке Россией наемников из Ливии для привлечения к боевым действиям в Украине.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 марта американская газета The Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на четыре официальных источника из США, что РФ вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, для участия в войне в Украине. Этот шаг указывает на возможную эскалацию боевых действий в Украине, предупредили эксперты.
7 марта эту информацию подтвердил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. При этом он назвал "показательным" тот факт, что российская группировка в Украине, насчитывающая около 150 тыс. человек, не смогла существенно продвинуться по стране, особенно на севере, и "[президент РФ Владимир] Путин счел необходимым попытаться завербовать иностранных боевиков для этой своей войны".
О том, что россияне вербуют сирийских военнослужащих для участия в войне против Украины, 7 марта сообщал основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон со ссылкой на показания российских пленных.
11 марта глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 16 тыс. "добровольцев", в основном из стран Ближнего Востока, выразили желание приехать на Донбасс для поддержки российской армии.