ЧВК "Вагнер" начала большой набор наемников на войну в Украине – BBC

Собеседники журналистов рассказали, что большой набор наемников начался в конце февраля, "причем в штат стали брать даже тех, с кем раньше контракты не подписывали". Основной состав группировки хотят сохранить для выполнения подписанных ранее контрактов в других странах, выяснили журналисты.
Телерадиокомпания сообщила, что раньше в ЧВК брали только россиян, родившихся в границах страны до 2014 года. Теперь же в пункт вербовки под Краснодаром приглашают почти всех желающих, в том числе жителей оккупированных территорий Украины – Крыма и Донбасса. Сохранился только запрет на наем граждан Грузии. Долги перед Федеральной службой судебных приставов, отсутствие справки о несудимости или загранпаспорта больше не являются препятствием для работы в ЧВК.
Набор наемников в группировку подтвердил BBC и один из наемников, который недавно находился вблизи российско-украинской границы. Он сообщил, что основной состав ЧВК в войне в Украине сейчас не участвует.
"С украинским набором интересная тема: там не основной костяк, в Молькино набирают всех подряд. Именно тех, кто с косяками, именно тех, кто из черных списков. Там не "Вагнер" работает, а только собранные отряды с разными другими названиями. Мы их между собой штрафбатами называем с пацанами", – сказал он.
О ЧВК "Вагнер" впервые стало известно в 2014 году. Она принимала участие в боях на Донбассе на стороне оккупационных войск. Затем боевики "Вагнера" были переброшены в Сирию, Ливию, ЦАР, Судан и другие страны. По данным СМИ, ЧВК финансирует бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин, известный как "повар президента РФ Владимира Путина", он это отрицает. Против ЧВК ввели санкции США и ЕС.
По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, наемники частной военной компании "Лига" (бывшей ЧВК "Вагнер") уже находятся в Украине и участвуют в боевых действиях в составе армии агрессора. Об этом, в частности, свидетельствуют жетоны погибших вагнеровцев.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины считают, что вагнеровцев наряду с подразделениями Росгвардии и кадыровцами Россия планирует привлечь к штурму Киева. По данным The Times, группа вагнеровцев находилась в Киеве с целью убийства президента Украины Владимира Зеленского, но потерпела неудачу.
11 марта глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 16 тыс. "добровольцев", в основном из стран Ближнего Востока, выразили желание приехать на Донбасс для участия в якобы "освободительном движении". В ответ Путин призвал помочь этим "добровольцам" добраться "в зону боевых действий" в Украине.