ЧВК "Вагнер" начала большой набор наемников на войну в Украине – BBC

Собеседники журналистов рассказали, что большой набор наемников начался в конце февраля, "причем в штат стали брать даже тех, с кем раньше контракты не подписывали". Основной состав группировки хотят сохранить для выполнения подписанных ранее контрактов в других странах, выяснили журналисты.

Телерадиокомпания сообщила, что раньше в ЧВК брали только россиян, родившихся в границах страны до 2014 года. Теперь же в пункт вербовки под Краснодаром приглашают почти всех желающих, в том числе жителей оккупированных территорий Украины – Крыма и Донбасса. Сохранился только запрет на наем граждан Грузии. Долги перед Федеральной службой судебных приставов, отсутствие справки о несудимости или загранпаспорта больше не являются препятствием для работы в ЧВК.

Набор наемников в группировку подтвердил BBC и один из наемников, который недавно находился вблизи российско-украинской границы. Он сообщил, что основной состав ЧВК в войне в Украине сейчас не участвует.

"С украинским набором интересная тема: там не основной костяк, в Молькино набирают всех подряд. Именно тех, кто с косяками, именно тех, кто из черных списков. Там не "Вагнер" работает, а только собранные отряды с разными другими названиями. Мы их между собой штрафбатами называем с пацанами", – сказал он.