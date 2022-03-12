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ЧВК "Вагнер" начала большой набор наемников на войну в Украине – BBC

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Источники BBC заявили, что сейчас в ЧВК берут фактически всех подряд
Источники BBC заявили, что сейчас в ЧВК берут фактически всех подряд
Фото: EPA (архив)

Российская частная военная компания "Вагнер" вербует наемников для участия в войне в Украине, сообщила "Русская служба BBC" 11 марта.

Собеседники журналистов рассказали, что большой набор наемников начался в конце февраля, "причем в штат стали брать даже тех, с кем раньше контракты не подписывали". Основной состав группировки хотят сохранить для выполнения подписанных ранее контрактов в других странах, выяснили журналисты. 

Телерадиокомпания сообщила, что раньше в ЧВК брали только россиян, родившихся в границах страны до 2014 года. Теперь же в пункт вербовки под Краснодаром приглашают почти всех желающих, в том числе жителей оккупированных территорий Украины – Крыма и Донбасса. Сохранился только запрет на наем граждан Грузии. Долги перед Федеральной службой судебных приставов, отсутствие справки о несудимости или загранпаспорта больше не являются препятствием для работы в ЧВК. 

Набор наемников в группировку подтвердил BBC и один из наемников, который недавно находился вблизи российско-украинской границы. Он сообщил, что основной состав ЧВК в войне в Украине сейчас не участвует.

"С украинским набором интересная тема: там не основной костяк, в Молькино набирают всех подряд. Именно тех, кто с косяками, именно тех, кто из черных списков. Там не "Вагнер" работает, а только собранные отряды с разными другими названиями. Мы их между собой штрафбатами называем с пацанами", – сказал он.

Контекст:

О ЧВК "Вагнер" впервые стало известно в 2014 году. Она принимала участие в боях на Донбассе на стороне оккупационных войск. Затем боевики "Вагнера" были переброшены в Сирию, Ливию, ЦАР, Судан и другие страны. По данным СМИ, ЧВК финансирует бизнесмен из Санкт-Петербурга Евгений Пригожин, известный как "повар президента РФ Владимира Путина", он это отрицает. Против ЧВК ввели санкции США и ЕС

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, наемники частной военной компании "Лига" (бывшей ЧВК "Вагнер") уже находятся в Украине и участвуют в боевых действиях в составе армии агрессора. Об этом, в частности, свидетельствуют жетоны погибших вагнеровцев

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины считают, что вагнеровцев наряду с подразделениями Росгвардии и кадыровцами Россия планирует привлечь к штурму Киева. По данным The Times, группа вагнеровцев находилась в Киеве с целью убийства президента Украины Владимира Зеленского, но потерпела неудачу

11 марта глава минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 16 тыс. "добровольцев", в основном из стран Ближнего Востока, выразили желание приехать на Донбасс для участия в якобы "освободительном движении". В ответ Путин призвал помочь этим "добровольцам" добраться "в зону боевых действий" в Украине.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Украина, война, наемники, война России против Украины, Вагнер, ЧВК
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