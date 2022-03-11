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Шойгу сообщил о более чем 16 тыс. "добровольцев" из стран Ближнего Востока, желающих воевать на Донбассе. Путин велел "пойти им навстречу"

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Путин (справа) велел Шойгу (на экране) помочь "добровольцам" добраться "в зону боевых действий"
Путин (справа) велел Шойгу (на экране) помочь "добровольцам" добраться "в зону боевых действий"
Фото: EPA

Более 16 тыс. "добровольцев", в основном из стран Ближнего Востока, выразили желание приехать на Донбасс для участия в якобы "освободительном движении".

Об этом 11 марта на совещании с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции заявил глава минобороны РФ Сергей Шойгу. Текстовая версия опубликована на сайте Кремля.

"Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ в самое сложное время, в последние 10 лет", – сказал Шойгу.

В ответ президент РФ Владимир Путин велел Шойгу помочь "добровольцам" добраться "в зону боевых действий". Как аргумент, глава Кремля назвал отправку в Украину "наемников" из стран Запада, которые приехали для борьбы против российских оккупантов.

Кроме того, Путин согласовал предложение Шойгу передать временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей – так называемым "ДНР" и "ЛНР" – средства ПВО и противотанковые ракетные комплексы, в частности (как утверждает глава минобороны РФ) – трофейные комплексы Stinger и Javelin.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

6 марта американская газета The Wall Street Journal сообщила, ссылаясь на четыре официальных источника из США, что РФ вербует сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях, для участия в войне в Украине, после вторжения РФ 24 февраля. По мнению инсайдеров, в Москве надеются, что опыт ведения боевых действий сирийцами в городских условиях поможет взять Киев и "нанести сокрушительный удар по украинскому правительству". Этот шаг указывает на возможную эскалацию боевых действий в Украине, предупредили эксперты.

В минобороны США заявили 7 марта, что Россия пытается завербовать иностранных наемников, в частности из Сирии, для участия в войне в Украине, подтвердив таким образом информацию СМИ.

О том, что россияне вербуют сирийских военнослужащих для участия в войне против Украины, 7 марта сообщал также основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Донбасс, Сергей Шойгу, добровольцы, наемники, вторжение, ДНР, война России против Украины, минобороны РФ, Javelin, военнослужащий, президент, ЛНР, ИГИЛ, Stinger
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