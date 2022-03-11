Шойгу сообщил о более чем 16 тыс. "добровольцев" из стран Ближнего Востока, желающих воевать на Донбассе. Путин велел "пойти им навстречу"

Об этом 11 марта на совещании с постоянными членами Совета безопасности в режиме видеоконференции заявил глава минобороны РФ Сергей Шойгу. Текстовая версия опубликована на сайте Кремля.

"Многих из них мы знаем, они помогали в борьбе с ИГИЛ в самое сложное время, в последние 10 лет", – сказал Шойгу.

В ответ президент РФ Владимир Путин велел Шойгу помочь "добровольцам" добраться "в зону боевых действий". Как аргумент, глава Кремля назвал отправку в Украину "наемников" из стран Запада, которые приехали для борьбы против российских оккупантов.

Кроме того, Путин согласовал предложение Шойгу передать временно оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей – так называемым "ДНР" и "ЛНР" – средства ПВО и противотанковые ракетные комплексы, в частности (как утверждает глава минобороны РФ) – трофейные комплексы Stinger и Javelin.

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