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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Добровольцы-иностранцы смогут получить украинское гражданство – Енин

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По словам Енина, добровольцы получают военный билет, который заменяет им вид на жительство
По словам Енина, добровольцы получают военный билет, который заменяет им вид на жительство
Фото: Eugene Enin / Facebook

Иностранные добровольцы, приехавшие защищать Украину от российского нападения, при желании могут получить украинское гражданство. Об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона, его цитирует "Укринформ".

"Хочу отметить, что их количество [иностранных добровольцев] растет. Для этого нами определены ответственные лица из числа Государственной пограничной службы, из числа Государственной миграционной службы, отвечающие за их организованный въезд на территорию Украины. В дальнейшем ими заботится непосредственно Министерство обороны", – отметил он.

По словам замминистра, добровольцы подписывают соответствующий контракт, получают военный билет, который заменяет им вид на жительство.

"В дальнейшем, если такие лица из числа иностранных граждан будут заинтересованы в получении украинского гражданства, то наше законодательство предусматривает для них такую возможность", – рассказал Енин.

Контекст:

В Украине сформирован иностранный легион, и добровольцев, готовых воевать за Украину, очень много. Об этом на брифинге 27 февраля заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных граждан вступать в интернациональный легион территориальной обороны Украины. "Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и встать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века. Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах иностранцами и лицами без гражданства, иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ", – напомнил президент.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.

Подразделение интернационального легиона также создано при ГУР Минобороны Украины, оно уже начало выполнение боевых задач.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, МИД Украины, добровольцы, война России против Украины, Евгений Енин
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