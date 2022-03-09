Добровольцы-иностранцы смогут получить украинское гражданство – Енин

По словам Енина, добровольцы получают военный билет, который заменяет им вид на жительство Фото: Eugene Enin / Facebook

"Хочу отметить, что их количество [иностранных добровольцев] растет. Для этого нами определены ответственные лица из числа Государственной пограничной службы, из числа Государственной миграционной службы, отвечающие за их организованный въезд на территорию Украины. В дальнейшем ими заботится непосредственно Министерство обороны", – отметил он.

По словам замминистра, добровольцы подписывают соответствующий контракт, получают военный билет, который заменяет им вид на жительство.

"В дальнейшем, если такие лица из числа иностранных граждан будут заинтересованы в получении украинского гражданства, то наше законодательство предусматривает для них такую возможность", – рассказал Енин.