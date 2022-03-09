Добровольцы-иностранцы смогут получить украинское гражданство – Енин

"Хочу отметить, что их количество [иностранных добровольцев] растет. Для этого нами определены ответственные лица из числа Государственной пограничной службы, из числа Государственной миграционной службы, отвечающие за их организованный въезд на территорию Украины. В дальнейшем ими заботится непосредственно Министерство обороны", – отметил он.
По словам замминистра, добровольцы подписывают соответствующий контракт, получают военный билет, который заменяет им вид на жительство.
"В дальнейшем, если такие лица из числа иностранных граждан будут заинтересованы в получении украинского гражданства, то наше законодательство предусматривает для них такую возможность", – рассказал Енин.
В Украине сформирован иностранный легион, и добровольцев, готовых воевать за Украину, очень много. Об этом на брифинге 27 февраля заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
27 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал иностранных граждан вступать в интернациональный легион территориальной обороны Украины. "Все, кто хочет присоединиться к защите безопасности в Европе и мире, могут приехать и встать бок о бок с украинцами против захватчиков XXI века. Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах иностранцами и лицами без гражданства, иностранцы имеют право вступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны ВСУ", – напомнил президент.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил 6 марта, что в Украину едут добровольцы из 52 стран мира, которые присоединятся к интернациональному легиону для борьбы с вторжением России. Он отметил, что украинские власти получили около 20 тыс. заявок от них.
Подразделение интернационального легиона также создано при ГУР Минобороны Украины, оно уже начало выполнение боевых задач.