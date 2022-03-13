Боевые действия в Украине еще ведут 86 тыс. российских оккупантов – глава ГУР Минобороны

"Потеряли боеспособность по состоянию на данный момент 18 батальонно-тактических групп, а полностью уничтожены сейчас 13 батальонно-тактических групп. Таким образом, 31 батальонно-тактическая группа фактически полностью потеряла свою боеспособность", – сказал он.
По данным главы военной разведки, "на сегодняшний день из боеготовых подразделений, которые еще ведут определенные действия на территории Украины, остаются 63 батальонно-тактические группы".
"В общей сложности это 86 200 военнослужащих. Речь идет о всех войсках [РФ], которые задействованы в конфликте между Россией и Украиной", – уточнил Буданов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С 24 февраля, когда президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, потери армии РФ составили, по данным президента Украины Владимира Зеленского, почти 13 тыс. человек.
Перед вторжением озвучивались данные о присутствии возле границ Украины более 150 тыс. российских военных.