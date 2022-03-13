Боевые действия в Украине еще ведут 86 тыс. российских оккупантов – глава ГУР Минобороны

По последним данным, РФ потеряла в ходе боев в Украине почти 13 тыс. военных Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Потеряли боеспособность по состоянию на данный момент 18 батальонно-тактических групп, а полностью уничтожены сейчас 13 батальонно-тактических групп. Таким образом, 31 батальонно-тактическая группа фактически полностью потеряла свою боеспособность", – сказал он.

По данным главы военной разведки, "на сегодняшний день из боеготовых подразделений, которые еще ведут определенные действия на территории Украины, остаются 63 батальонно-тактические группы".

"В общей сложности это 86 200 военнослужащих. Речь идет о всех войсках [РФ], которые задействованы в конфликте между Россией и Украиной", – уточнил Буданов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)