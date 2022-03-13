Фукуяма: Россия движется к поражению в Украине, Путин этого не переживет

"Россия движется к полному поражению в Украине. Российское планирование было некомпетентным, основанным на ошибочном предположении, что украинцы настроены благосклонно к России и что их Вооруженные силы падут сразу же после вторжения", – написал он.

Философ отметил, что Путин уже направил на "операцию" в Украине большую часть вооруженных сил и резервов брать особо неоткуда.

"Армия в полевых условиях достигнет точки, когда ее нельзя будет ни снабдить, ни вывести, и боевой дух иссякнет. По крайней мере, это верно для севера; россияне чувствуют себя лучше на юге, но эти позиции будет трудно удержать, если север рухнет. До того как это произойдет, дипломатическое решение войны невозможно. Не существует мыслимого компромисса, который был бы приемлем как для России, так и для Украины, учитывая потери, которые они понесли на данный момент", – объяснил Фукуяма.

По его словам, "остановит бойню" не закрытое небо, потому что против артиллерии самолеты и бесполетная зона не помогут, а "поражение российской армии на земле".

"Путин не переживет поражения своей армии. Он получает поддержку, потому что его считают сильным человеком; что он может предложить, когда продемонстрирует некомпетентность и будет лишен своей силы принуждения?" – считает Фукуяма.

Война России против Украины. Главное (обновляется)