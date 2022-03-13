Глава Центра оборонных реформ: У российских высших офицеров есть две опции – либо застрелить Путина, либо самим застрелиться

"Путин бежал из Москвы и скрывается в бункере на Урале. Это четкий сигнал, что Путин не верит в перспективы России выиграть в этой войне и готов идти на развал собственной страны. Перенос столицы России в Сибирь, за который агитировал [министр обороны РФ Сергей] Шойгу, – еще одно доказательство того, что Кремль продал Россию Китаю и допускает вариант, согласно которому контроль за европейской частью страны будет потерян. В этой ситуации у российских высших офицеров есть две опции – либо застрелить Путина, либо самим застрелиться", – считает эксперт.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Шойгу выступал с предложением перенести столицу в Сибирь и построить в регионе несколько городов-миллионников и научно-промышленных центров в августе 2021 года. Об этом писало издание "Коммерсантъ".

3 марта 2022 года, уже после начала войны России с Украиной, о поддержке этой идеи заявил российский миллиардер Олег Дерипаска. Он уже предлагал перенести столицу России в Сибирь в 2014 году.

"Кроме Дерипаски, перенести столицу в разные году предлагали министр обороны страны Сергей Шойгу, мэр Владивостока Игорь Пушкарев, глава наблюдательного совета Института демографии и миграции Юрий Крупнов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и другие высокопоставленные чиновники. Президент Владимир Путин в 2021 году заявил, что в Сибирь надо переводить некоторые федеральные структуры или как минимум крупные компании и головные офисы, которые работают в Сибири, но налоги платят в Москве", – отмечает "Радио Свобода".