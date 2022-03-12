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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Внутри военно-политического руководства РФ начались большие проблемы, за продолжение войны – только Путин и Шойгу – начальник ГУР

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Буданов: Нам известны почти все их планы. Как только в больших кабинетах зарождаются какие-нибудь идеи, мы сразу о них знаем
Буданов: Нам известны почти все их планы. Как только в больших кабинетах зарождаются какие-нибудь идеи, мы сразу о них знаем
Скриншот: Україна 24 / YouTube

Большинство представителей военно-политического руководства России, за исключением президента страны Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу, не поддерживают продолжение войны России против Украины, в попытках остановить ее некоторые саботируют выполнение приказов.

Об этом в интервью каналу "Украина 24", вышедшем 11 марта, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. 

"Нам известны почти все их планы. Как только в больших кабинетах зарождаются какие-нибудь идеи, мы сразу о них знаем. Еще раз говорю: какие-либо попытки захватить Украину военным путем – они провалятся. Могу навести такую интересную статистику. По состоянию на сейчас 18 батальонно-тактических групп полностью потеряли свою боеспособность, еще 13 полностью уничтожены. 18 плюс 13 – это 31. 31 батальонно-тактическая группа за две недели фактически потеряла боеспособность", – рассказал Буданов. 

Он заявил, что речь идет о "страшных потерях, которых у россиян никогда еще не было". 

"Исходя из этого, смотря в реальности на картину, а также на совокупность экономических проблем, которые начались после этого в РФ – военные потери, потери в технике и все остальные факторы, – начались большие проблемы внутри военно-политического руководства РФ. На самом деле сейчас осталось два человека, которые абсолютно прямо выступают за продолжение боевых действий на территории Украины. Все остальные какой-либо мерой пытаются это остановить. Кто-то – активнее, кто-то – просто молча, иногда даже саботируя некоторые команды верховного руководства России. Сейчас осталось два человека, которые абсолютно откровенно выступают за продолжение боевых действий на территории Украины, это Путин и Шойгу. Даже генералитет РФ выступает преимущественно против", – добавил начальник ГУР. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Україна 24 / YouTube 
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, военные, Сергей Шойгу, разведка, российская агрессия, батальоны, война России против Украины, ГУР Минобороны Украины, погибшие российские военные, Кирилл Буданов
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