Внутри военно-политического руководства РФ начались большие проблемы, за продолжение войны – только Путин и Шойгу – начальник ГУР

Буданов: Нам известны почти все их планы. Как только в больших кабинетах зарождаются какие-нибудь идеи, мы сразу о них знаем Скриншот: Україна 24 / YouTube

Об этом в интервью каналу "Украина 24", вышедшем 11 марта, заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

"Нам известны почти все их планы. Как только в больших кабинетах зарождаются какие-нибудь идеи, мы сразу о них знаем. Еще раз говорю: какие-либо попытки захватить Украину военным путем – они провалятся. Могу навести такую интересную статистику. По состоянию на сейчас 18 батальонно-тактических групп полностью потеряли свою боеспособность, еще 13 полностью уничтожены. 18 плюс 13 – это 31. 31 батальонно-тактическая группа за две недели фактически потеряла боеспособность", – рассказал Буданов.

Он заявил, что речь идет о "страшных потерях, которых у россиян никогда еще не было".

"Исходя из этого, смотря в реальности на картину, а также на совокупность экономических проблем, которые начались после этого в РФ – военные потери, потери в технике и все остальные факторы, – начались большие проблемы внутри военно-политического руководства РФ. На самом деле сейчас осталось два человека, которые абсолютно прямо выступают за продолжение боевых действий на территории Украины. Все остальные какой-либо мерой пытаются это остановить. Кто-то – активнее, кто-то – просто молча, иногда даже саботируя некоторые команды верховного руководства России. Сейчас осталось два человека, которые абсолютно откровенно выступают за продолжение боевых действий на территории Украины, это Путин и Шойгу. Даже генералитет РФ выступает преимущественно против", – добавил начальник ГУР.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО