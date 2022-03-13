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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Врага яростно уничтожают". Минобороны Украины объяснило отсутствие свежей статистики по потерям оккупантов

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Последние данные о потерях оккупантов почти 13 тыс. человек
Последние данные о потерях оккупантов – почти 13 тыс. человек
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военнослужащие ежедневно уничтожают российских оккупантов, однако подсчет потерь личного состава противника – пока не первоочередное дело. Об этом 13 марта в Facebook сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Почему по официальным данным уже несколько дней не меняется цифра "более 12 тысяч"? Не беспокойтесь, врага яростно уничтожают. Так же яростно, как он разрушает наши города и села. Но подсчет потерь личного состава врага – далеко не первоочередное дело на месте событий", – отметила она.

Кроме того, ежедневно ситуация динамично меняется и по состоянию на сегодняшний день противник остановлен и нет такого интенсивного активного противостояния, как это было еще несколько дней назад, добавила Маляр.

"Снижение интенсивности наступательного потенциала противника как раз свидетельствует о действительно больших потерях и потребности в укомплектовании личного состава. Следует понимать, что подсчет потерь врага во время активной фазы войны очень затруднен. Установить точную цифру вражеских потерь очень непросто. Есть несколько используемых методик подсчета. То есть после боя никто не ходит с калькулятором, если говорить очень упрощенно", – написала она.

Замминистра обороны подчеркнула, что цифры поступают от разных источников и часто с опозданием на несколько суток.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2108950722597292

Контекст:

С 12 марта Генштаб ВСУ не обновлял данные по потерям личного состава российских оккупантов. Тогда сообщалось о более чем 12 тыс. человек и ежедневно эта цифра повторялась.

Днем 13 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о почти 13 тыс. убитых российских военных, подчеркнув, что эта цифра превышает потери в РФ в двух чеченских войнах.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Минобороны, Анна Маляр, война России против Украины, погибшие российские военные
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