"Врага яростно уничтожают". Минобороны Украины объяснило отсутствие свежей статистики по потерям оккупантов

"Почему по официальным данным уже несколько дней не меняется цифра "более 12 тысяч"? Не беспокойтесь, врага яростно уничтожают. Так же яростно, как он разрушает наши города и села. Но подсчет потерь личного состава врага – далеко не первоочередное дело на месте событий", – отметила она.

Кроме того, ежедневно ситуация динамично меняется и по состоянию на сегодняшний день противник остановлен и нет такого интенсивного активного противостояния, как это было еще несколько дней назад, добавила Маляр.

"Снижение интенсивности наступательного потенциала противника как раз свидетельствует о действительно больших потерях и потребности в укомплектовании личного состава. Следует понимать, что подсчет потерь врага во время активной фазы войны очень затруднен. Установить точную цифру вражеских потерь очень непросто. Есть несколько используемых методик подсчета. То есть после боя никто не ходит с калькулятором, если говорить очень упрощенно", – написала она.

Замминистра обороны подчеркнула, что цифры поступают от разных источников и часто с опозданием на несколько суток.

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