Комаровский о вторжении России: У фашистов традиция – начинать войну рано утром

Комаровский: В каком состоянии меня застала война? В спящем. Наверное, как всех Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"В каком состоянии меня застала война? В спящем. Наверное, как всех. У фашистов в традициях начинать рано, рано утром войну. Они думают, что когда люди мирно спят, то больше будут "радоваться" приходу "освободителей". Ну у них такая специфическая фашистская логика. Так что война застала меня в родном городе, в родном доме, в пять утра проснулись от звука канонады", – сказал он.

По словам Комаровского, он не испугался.

"А потом оно затихло. Видимо, они ждали, что сейчас весь город массово с цветами и песнями выйдет: "Спасибо великому Пу", – сказал врач.

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