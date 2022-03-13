Макрон прокомментировал гибель в Украине американского журналиста

"Сегодня в Украине был убит американский журналист. До него другие становились мишенями, их убивали, ранили или похищали. Наши мысли со всеми этими журналистами, движимыми мужеством и идеалом – свободой информирования. Эта свобода является основополагающей для наших демократий", – заявил Макрон в Twitter.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

13 марта глава полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил о гибели американского журналиста Брента Рено – его застрелили российские оккупанты в городе Ирпень Киевской области.

Еще один иностранный журналист был ранен. По данным Zaxid.net, это известный фотокорреспондент Хуан Арредондо. Он рассказал, что вместе с Рено ехал на съемку, когда их автомобиль был расстрелян россиянами возле блокпоста.

В The New York Times подтвердили гибель Рено, но сообщили, что журналист находился в Украине не по редакционному заданию.

В базе IMDB сообщается, что Брент Рено вместе с братом Крейгом снимал фильмы в зонах конфликтов, в том числе в Ираке и Афганистане. Их работы отмечены престижными наградами.