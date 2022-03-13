В Херсонской области исчез журналист – Институт массовой информации

По словам жены журналиста, около 16.00 ему позвонил знакомый и предложил встретиться рядом с автостанцией, которая находится недалеко от его дома.
"Около 16.30 Олег пошел на встречу, оставив дома телефон и документы. Обещал вернуться через 20 минут. Но не вернулся", – сказала она.
ИМИ отмечает, что в местных чатах сообщали о присутствии российских военных на автостанции около 16.50 12 марта.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
ИМИ отмечает, что в Каховке на постоянной основе нет российских военных, но соседняя Новая Каховка оккупирована. В городе проходят проукраинские митинги. Об одном из них 6 марта сообщал Батурин.