The New York Times подтвердило смерть журналиста, но заявило, что в Украине он работал без аккредитации издания

"Нас глубоко опечалило сообщение о смерти Брента Рено. Брент был талантливым режиссером, который вносил свой вклад в The New York Times на протяжении многих лет", – говорится в сообщении.
В то же время в издании подчеркнули, что журналист находился в Украине не по редакционному заданию.
"Сообщения о том, что он работал на Times, появились из-за того, что он носил редакционное удостоверение, которое было выдано для очень давнего задания", – заявили в The New York Times.
Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr— NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022
Второй раненый журналист – это известный фотокорреспондент Хуан Арредондо.
В базе IMDB сообщается, что Брент Рено вместе с братом Крейгом снимал фильмы в зонах конфликтов, в том числе в Ираке и Афганистане. Их работы отмечены престижными наградами.
13 марта глава полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил о гибели американского журналиста Брента Рено – его застрелили российские оккупанты в городе Ирпень Киевской области.
Еще один иностранный журналист был ранен. По данным Zaxid.net, это известный фотокорреспондент Хуан Арредондо. Он рассказал, что вместе с Рено ехал на съемку, когда их автомобиль был расстрелян россиянами возле блокпоста.