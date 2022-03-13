The New York Times подтвердило смерть журналиста, но заявило, что в Украине он работал без аккредитации издания

"Нас глубоко опечалило сообщение о смерти Брента Рено. Брент был талантливым режиссером, который вносил свой вклад в The New York Times на протяжении многих лет", – говорится в сообщении.

В то же время в издании подчеркнули, что журналист находился в Украине не по редакционному заданию.

"Сообщения о том, что он работал на Times, появились из-за того, что он носил редакционное удостоверение, которое было выдано для очень давнего задания", – заявили в The New York Times.

Response from a New York Times spokesperson in regard to the death of Brent Renaud in Ukraine. pic.twitter.com/K11eW685yr — NYTimes Communications (@NYTimesPR) March 13, 2022

Второй раненый журналист – это известный фотокорреспондент Хуан Арредондо.

В базе IMDB сообщается, что Брент Рено вместе с братом Крейгом снимал фильмы в зонах конфликтов, в том числе в Ираке и Афганистане. Их работы отмечены престижными наградами.