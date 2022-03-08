Не менее 150 журналистов покинули Россию после начала войны в Украине – СМИ

"Агентство" опросило сотрудников из 17 российских СМИ и выяснили, что во многих медиа уехала значительная часть журналистов – например, почти вся московская редакция "Медузы" – около 20 человек. Уехали и журналисты "Дождя", "Эха Москвы" и "Новой газеты".

Часть журналистов объявили об отъезде публично, например, главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко, ведущий этого же канала Михаил Фишман, главный редактор издания Republic Дмитрий Колезев, кинокритик Антон Долин.

Эвакуированы и корпункты ведущих западных СМИ. Из России уехала большая часть сотрудников русской службы BBC (не менее 15 человек), Bloomberg и "Радио Свобода".

Как отмечает "Радио Свобода", главная причина отъезда – фактическое введение в России военной цензуры. 4 марта Государственная дума России приняла в третьем чтении поправки в Уголовный кодекс РФ, которые усиливают ответственность за распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ. Закон предусматривает наказание вплоть о 15 лет тюрьмы.

Кроме того, были заблокированы сайты множества изданий, среди которых "Медуза", "Медиазона", BBC, Deutsche Welle, "Радио Свобода" и его проекты. Ликвидирована радиостанция "Эхо Москвы", приостановили работу "Дождь", Colta и другие медиа. Россия блокирует также и украинские меди, среди которых и "ГОРДОН".