Команда журналистов Sky News попала под обстрел российского диверсанта под Киевом

Съемочная группа из пяти человек планировала снять репортаж о ситуации в городе Буча Киевской области, где украинская армия разбила колонну российской техники. Дорога протяженностью менее 30 км забрала несколько часов, но на последнем украинском блокпосте журналистам сказали, что дальше двигаться опасно.

Группа решила возвращаться в Киев, но на этом пути журналисты попали под обстрел, автомобиль перевернулся. Журналисты кричали стрелку, что являются представителями СМИ, но обстрелы не прекращались. Корреспондент Стюарт Рэмзи и оператор Ричи Моклер получили ранения.

В итоге все пятеро членов команды смогли выбраться из машины и укрылись от стрелка на местной фабрике. Оттуда их эвакуировала украинская полиция.

"Нам очень повезло. Но тысячи украинцев гибнут, а семьи, как и мы, становятся мишенью российских карательных отрядов", – говорит Рэмзи в своей статье.