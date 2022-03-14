Оккупанты предложили мэру Николаева сдать город. Он в ответ спросил, где сейчас русский корабль

"Александр Федорович, не доводите до гуманитарной катастрофы, подумайте о своих гражданах и семьях! Для обсуждения гарантий безопасности обращаться в Telegram... Не позволяйте националистам прикрываться вами! Обратите внимание на ситуацию в Херсоне! От ваших действий зависит ваша дальнейшая судьба!" – говорится в сообщении оккупантов.

В ответ Сенкевич попросил напомнить, где сейчас находится русский корабль, а также напомнил, что оккупанты могут сдать за деньги свою технику.

"Похоже, нравственное состояние орков на дне. Воюют смсками. Но предложение в силе: сдавайте технику – и у вас появится шанс остаться в живых", – подписал пост мэр Николаева.

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