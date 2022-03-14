В Харькове в результате обстрелов российскими оккупантами разрушено около 600 жилых домов – Терехов

В Харькове не подлежат восстановлению около 600 жилых домов, сообщил мэр города Фото: ДСНС України / Facebook

"Нам приходится передислоцироваться, перевозить людей, доставлять помощь. Также мы организовываем горячее питание, обеспечиваем людей медикаментам, в том числе инсулином. Мы контролируем ситуацию в городе", – отметил Терехов.

По его словам, в Харькове также разбомбили 50 школ, ряд медучреждений, в том числе родильные дома.

Терехов подчеркнул, что необходимо закрыть небо над Украиной и остановить кровопролитие.

Как сообщил в Facebook пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, 14 марта в центре Харькова в результате авиаудара произошло разрушение в четырехэтажном жилом доме, но без последующего горения.

Война России против Украины. Главное