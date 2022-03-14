В Харькове в результате обстрелов российскими оккупантами разрушено около 600 жилых домов – Терехов

"Нам приходится передислоцироваться, перевозить людей, доставлять помощь. Также мы организовываем горячее питание, обеспечиваем людей медикаментам, в том числе инсулином. Мы контролируем ситуацию в городе", – отметил Терехов.
По его словам, в Харькове также разбомбили 50 школ, ряд медучреждений, в том числе родильные дома.
Терехов подчеркнул, что необходимо закрыть небо над Украиной и остановить кровопролитие.
Как сообщил в Facebook пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, 14 марта в центре Харькова в результате авиаудара произошло разрушение в четырехэтажном жилом доме, но без последующего горения.
Война России против Украины. Главное
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.
За время нападения России на Украину в Харьковской области погиб 201 мирный житель, в том числе 11 детей, сообщили в полиции 11 марта.
По состоянию на 10 марта в регионе были повреждены или разрушены 472 дома, большинство из них – в Харькове.