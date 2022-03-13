ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Вследствие агрессии РФ в "Фельдман Экопарке" под Харьковом погиб еще один человек, он кормил животных

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подробности трагедии в экопарке не раскрыли
Подробности трагедии в экопарке не раскрыли
Фото: Фельдман Экопарк / Facebook

13 марта в расположенном возле окружной Харькова "Фельдман Экопарке" погиб сотрудник, который занимался кормлением животных. Об этом экопарк проинформировал в Instagram.

"Непрекращающиеся бомбардировки и обстрелы "Фельдман Экопарка" спровоцировали очередную трагедию. [...] С большим прискорбием сообщаем, что сегодня сотрудник "Фельдман Экопарка" погиб при кормлении животных. Для Сергея Иванова любовь к животным и ответственность перед ними всегда были не пустыми словами", – говорится в сообщении.

В экопарке отметили, что "благодаря таким, как Сергей, животные выжили в этих ужасных условиях, он был одним из тех, кто в полной мере показал свою человечность".

"В сложившихся экстремальных условиях животные гибнут не только от полученных повреждений, но и от разрыва сердца. Постоянно находящиеся на линии огня животные испытывают постоянный стресс, оказывающий большое негативное влияние на их психическое состояние и поведение", – объяснили авторы.

Они призвали любителей животных не игнорировать правила безопасности, "самостоятельно не приходить на территорию экопарка и не заниматься кормлением животных".

"Они напуганы и могут вести себя непредсказуемо", – подчеркнули в экопарке.

Как именно погиб Иванов, не указано.

24 февраля, в первый день масштабного вторжения России в Украину, владелец экопарка. народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Фельдман сообщил, что российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка", в результате чего были убиты и ранены животные.

7 марта российские оккупанты из минометов и автоматов убили двух человек, которые пытались покормить животных в попавшем под обстрел "Фельдман Экопарке".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Харьков, война, животные, агрессия, вторжение, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Фельдман Экопарк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли
  Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали
  Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали
  Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой
  Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой
  "Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко
  "Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины
Все средства, собранные во время голосования в финале шведского песенного конкурса Melodifestivalen 2022, передадут Украине
Все средства, собранные во время голосования в финале шведского песенного конкурса Melodifestivalen 2022, передадут Украине
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне"
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне"
"Молитв для народа Украины недостаточно". Доэрти призвала поклонников ежедневно писать о военных преступлениях, совершаемых Путиным в Украине
"Молитв для народа Украины недостаточно". Доэрти призвала поклонников ежедневно писать о военных преступлениях, совершаемых Путиным в Украине
Андрей Шевченко рассказал иностранным журналистам о своих близких, которые остаются в Киеве после нападения РФ на Украину
Андрей Шевченко рассказал иностранным журналистам о своих близких, которые остаются в Киеве после нападения РФ на Украину
  "Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников
  "Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников
Вера Вонг: От моей "банды" всем вам в Украине – мы с вами
Вера Вонг: От моей "банды" всем вам в Украине – мы с вами
Вакарчук выступил перед переселенцами на железнодорожном вокзале во Львове. Видео
Вакарчук выступил перед переселенцами на железнодорожном вокзале во Львове. Видео
"Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук". Стивен Кинг призвал бороться с дезинформацией
"Это война Путина. Женщины и дети гибнут от его рук". Стивен Кинг призвал бороться с дезинформацией
"Потому что еда – это про поддержку". Клопотенко запустил полевую кухню для "украинцев, которые спасаются"
"Потому что еда – это про поддержку". Клопотенко запустил полевую кухню для "украинцев, которые спасаются"
Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в поддержку Украины в Бухаресте и выступил на сцене с украинским флагом
Армин ван Бюрен устроил благотворительный концерт в поддержку Украины в Бухаресте и выступил на сцене с украинским флагом
Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и "удобным поводом для русофобии" и в сети его "отправили" по курсу русского военного корабля
Коэльо назвал войну в Украине "кризисом" и "удобным поводом для русофобии" – и в сети его "отправили" по курсу русского военного корабля
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне" (14434)
2
"Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко (14077)
3
Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой (6933)
4
"Ты зарабатываешь кровавые деньги. Позор!" Узерли возмутила сеть продолжением сотрудничества с российской компанией (3382)
5
"Боже, яке кончене!" Дурнев создал паблик, в котором собрал реакцию бьющихся в истерике блогеров из РФ на блокировку доступа к Instagram (3131)
6
"Нам всем нужно делать больше". Камбербэтч заявил, что хочет принять беженцев из Украины (2352)
7
"Низкий поклон украинским медикам. Вы наши герои". Санина, Потап, Вакарчук, Monatik и другие знаменитости выступили для медработников (2035)
8
"Увидеть мне б рашиста мать. Сказать ей: "Сын твой, мать, – скотина!" Билык написала стих-предсказание о войне. Видео (1688)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS