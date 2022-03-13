Вследствие агрессии РФ в "Фельдман Экопарке" под Харьковом погиб еще один человек, он кормил животных

"Непрекращающиеся бомбардировки и обстрелы "Фельдман Экопарка" спровоцировали очередную трагедию. [...] С большим прискорбием сообщаем, что сегодня сотрудник "Фельдман Экопарка" погиб при кормлении животных. Для Сергея Иванова любовь к животным и ответственность перед ними всегда были не пустыми словами", – говорится в сообщении.

В экопарке отметили, что "благодаря таким, как Сергей, животные выжили в этих ужасных условиях, он был одним из тех, кто в полной мере показал свою человечность".

"В сложившихся экстремальных условиях животные гибнут не только от полученных повреждений, но и от разрыва сердца. Постоянно находящиеся на линии огня животные испытывают постоянный стресс, оказывающий большое негативное влияние на их психическое состояние и поведение", – объяснили авторы.

Они призвали любителей животных не игнорировать правила безопасности, "самостоятельно не приходить на территорию экопарка и не заниматься кормлением животных".

"Они напуганы и могут вести себя непредсказуемо", – подчеркнули в экопарке.

Как именно погиб Иванов, не указано.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фельдман Экопарк (@feldman_ecopark)

24 февраля, в первый день масштабного вторжения России в Украину, владелец экопарка. народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александр Фельдман сообщил, что российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка", в результате чего были убиты и ранены животные.

7 марта российские оккупанты из минометов и автоматов убили двух человек, которые пытались покормить животных в попавшем под обстрел "Фельдман Экопарке".

Война России против Украины. Главное (обновляется)