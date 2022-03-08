Российские оккупанты убили двух человек, которые пытались покормить животных в "Фельдман Экопарке" под Харьковом

"Вчера в нашем экопарке произошла катастрофа. Погибли двое людей, которые прорвались на его территорию, чтобы хотя бы один раз в три дня покормить животных. Они погибли под минометным и автоматным огнем. Это невозможно описать словами… Вечная память погибшим, глубочайшие соболезнования их родным и близким. Оккупанты обязательно заплатят за это преступление!" – подчеркнул Фельдман.

По его словам, сейчас делается все, чтобы спасти животных, остающихся в экопарке, и не подвергать опасности людей.

"На фоне того, что сейчас происходит в Украине, это маленькая проблема. Но именно из решения таких маленьких проблем и складывается наша большая победа. Огромное спасибо всем, кто пришел нам на помощь, кто помогает харьковскому зоопарку, спасает других животных в Харькове. Ваша помощь нам очень важна!" – отметил нардеп.

24 февраля Фельдман сообщил, что российские снаряды попали на территорию "Фельдман Экопарка". В результате были убиты и ранены животные.

"Фельдман Экопарк" был основан в 2011 году. В нем содержится более 2 тыс. животных 300 видов, значительная часть из них – редкие и исчезающие, говорится на сайте заведения.