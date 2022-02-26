Оккупанты обстреляли под Харьковом "Фельдман Экопарк". Есть убитые и раненые животные

Экопарк был основан в 2011 году, в нем содержится более 2 тыс. животных Фото: Фельдман Экопарк / Facebook

"Говорите, Россия стреляет только по стратегическим объектам и военной инфраструктуре? Как сообщает пресс-служба Фонда Александра Фельдмана и "Фельдман Экопарк", на территории экопарка сегодня уже разорвалось пять снарядов", – написал он.

Нардеп сообщил, что в результаты попадания снарядов убиты и ранены животные.

25 февраля на странице экопарка в Facebook опубликовали видео разрушенных вольеров.

"В районе "Фельдман Экопарка" до сих пор идут бои, так что, к сожалению, потери пока не окончательные. Некоторые животные пострадали, есть убитые. Также некоторые вольеры разрушены", – отметили в посте.

Ни Фельдман, ни пресс-служба не уточнили, какие животные пострадали в результате обстрелов. В пресс-службе добавили, что надеются восстановить экопарк с помощью неравнодушных людей и партнеров из европейских зоопарков.

"Фельдман Экопарк" был основан в 2011 году. В нем содержится более 2 тыс. животных 300 видов, значительная часть из них – редкие и исчезающие, отмечено на сайте заведения.