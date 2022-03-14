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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из-за обстрелов оккупантов в Мариуполь не смогли доставить гуманитарную помощь, завтра попытаются опять

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Грузовики с гуманитарной помощью и автобусы для эвакуации пока остаются в Бердянске
Грузовики с гуманитарной помощью и автобусы для эвакуации пока остаются в Бердянске
Фото: Бердянск 24 / Facebook

13 марта Украина опять не смогла доставить гуманитарную помощь в Мариуполь Донецкой области, который блокируют российские оккупанты. Об этом в видеокомментарии, опубликованном на странице Офиса президента в Facebook, рассказала вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Город целый день сегодня подвергался обстрелам и авиационным бомбардировкам, а гуманитарный груз остался заблокированным в городе Бердянск [Запорожской области] на полпути до оккупированного города", – сказала Верещук.

Она напомнили, что колонна грузовиков с гуманитарной помощью и автобусов для эвакуации мирных жителей 12 марта выехала из Запорожья, ее сопровождают священнослужители. Колонна доехала до Бердянска, который контролируют российские оккупанты, остановилась там на ночевку, но из-за проблем с безопасностью не смогла продолжить движение 13 марта.

"Мы возобновим попытки доехать, прорваться в родной нам Мариуполь уже завтра утром", – пообещала Верещук.

В Telegram-канале Мариупольского горсовета уточнили, что гуманитарная колонна может двигаться только днем.

"Как рассказывают водители, дорога очень сложная, колонна машин едет медленно, но продолжает движение. Ехать удается исключительно в день, это обусловлено правилами безопасности. За почти двое суток караван проехал более 200 км по ранее согласованному маршруту. До места назначения остается еще около 80 км. При соблюдении всех договоренностей завтра утром должен открыться "зеленый коридор" и гуманитарный караван продолжит движение в Мариуполь", – сказано в сообщении.

Полк "Азов" показал в Telegram, как помогает жителям блокадного города едой.

"Во время перемещения с провизией к бойцам, защищающим город, азовцев остановили горожане с просьбой помочь едой. Защитники города поделились своими скромными запасами, чтобы по крайней мере накормить нескольких детей и пожилых людей. Рашисты же не в первый раз морят украинцев голодом... Такое невозможно простить", – написали азовцы.

Оккупанты не прекращают обстрелы города. Сегодня около 16.00 в Мариупольском горсовете рассказали, что за последние сутки российские войска атаковали город минимум 22 раза, на город было сброшено около 100 авиабомб.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря, сейчас в нем проживает около 400 тыс. человек. Бои за город идут с начала российского вторжения. 6 марта в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону мэр города Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали засыпать его авиабомбами, бить "Градами" и из гаубиц по мирным жилым кварталам.

Российские оккупанты блокируют город 12-й день. У жителей нет воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

С начала российского вторжения в городе погибло более 2 тыс. мирных жителей. Из-за постоянных обстрелов коммунальные службы вынуждены хоронить людей в братских могилах.

Попытки эвакуации жителей из Мариуполя и доставки туда гуманитарной помощи предпринимались неоднократно, все они сорвались из-за обстрелов оккупантами гуманитарного коридора. Президент Украины заявил, что оккупанты сознательно срывают эвакуацию из Мариуполя, поскольку у них есть приказ "держать город в заложниках, издеваться над ним".

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области России в оккупированный Крым.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Донецкая область, Мариуполь, Запорожская область, Бердянск, эвакуация, гуманитарный коридор, гуманитарная помощь, российская агрессия, война России против Украины
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