Резников: Украинская армия – самая сильная в Европе и одна из лучших в мире

"Наши защитники и защитницы продолжают каждый день наносить российским оккупантам значительные потери. Наша армия, гвардия, пограничники, бойцы всех структур сектора национальной безопасности и обороны постоянно отправляют домой незваных гостей. Грузом", – написал он.

По словам министра, "в десятках городов и сел России сейчас проходят похороны захватчиков".

"Даже тотальная пропаганда уже не может умолчать об этих потерях", – объяснил Резников.

Он отметил, что и сегодня, в День украинского добровольца, интервентов успешно бьют Вооруженные силы Украины, "демонстрируя не только массовые примеры отваги и героизма, но и высокий профессионализм".

"Вся страна поддерживает своих воинов. Все видят, что на суше наша армия среди лучших в мире и самая сильная в Европе. Наши Воздушные силы, а также армейские подразделения ПВО уже удивили 167 самолетов и вертолетов противника, уничтожили десятки ракет, которыми враг пытался обстрелять мирные города", – подчеркнул Резников.

Война России против Украины. Главное