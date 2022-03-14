Резников: Украинская армия – самая сильная в Европе и одна из лучших в мире

"Наши защитники и защитницы продолжают каждый день наносить российским оккупантам значительные потери. Наша армия, гвардия, пограничники, бойцы всех структур сектора национальной безопасности и обороны постоянно отправляют домой незваных гостей. Грузом", – написал он.
По словам министра, "в десятках городов и сел России сейчас проходят похороны захватчиков".
"Даже тотальная пропаганда уже не может умолчать об этих потерях", – объяснил Резников.
Он отметил, что и сегодня, в День украинского добровольца, интервентов успешно бьют Вооруженные силы Украины, "демонстрируя не только массовые примеры отваги и героизма, но и высокий профессионализм".
"Вся страна поддерживает своих воинов. Все видят, что на суше наша армия среди лучших в мире и самая сильная в Европе. Наши Воздушные силы, а также армейские подразделения ПВО уже удивили 167 самолетов и вертолетов противника, уничтожили десятки ракет, которыми враг пытался обстрелять мирные города", – подчеркнул Резников.
Война России против Украины. Главное
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину российских войск. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Потери оккупантов на 14 марта составили, по предварительным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, более 12 тыс. военнослужащих, 389 танков, 1249 боевых бронированных машин, 150 артиллерийских систем, 64 реактивных систем залпового огня, 34 средств противовоздушной обороны, 77 самолетов, 90 вертолетов и другая техника, включительно с кораблем противника.
По данным украинских военных, Россия завербовала в Сирии наемников для продолжения масштабной агрессии против Украины.