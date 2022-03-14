Тысячи погибших из-за больных амбиций одного человека. Мы в средневековье? – Макаревич

Макаревич: Безумно жаль мира, который был разрушен в одночасье Фото: Андрей Макаревич / Facebook

"Войны существовали с тех пор, как существует человечество. Наверное, наивно было бы полагать, что на нашем веку все вдруг закончилось. Но тысячи погибших за две недели, сотни тысяч беженцев, разрушенные города – все из-за больных амбиций одного человека! Мы в средневековье?" – написал он.

Музыкант рассказал, что ему каждый день звонят "очень хорошие люди".

"Кто-то уже уехал, кто-то еще нет. Они в полном отчаянии от невозможности что-то сделать, хоть как-то повлиять на ситуацию. Безумно жаль мира, который был разрушен в одночасье", – заявил Макаревич.

Музыкант не указал, какого именно "одного человека" имеет в виду, однако о вторжении в Украину российских войск объявил 24 февраля президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

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