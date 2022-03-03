Макаревич: Происходит черт знает что. Ощущение того, что ты ничего не можешь сделать, чтобы это остановить, ужасно

Макаревич: Если бы я видел выход, я бы об этом кричал через все рупоры на всех возможных каналах Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Это очень плохо вписывается в то представление об устройстве мира, которое я получил за свои 68 лет. Происходит черт знает что просто. И ощущение того, что ты лично ничего конкретного не можешь сделать, чтобы это остановить, ужасно", – сказал Макаревич, отвечая на вопрос о том, что последние восемь дней происходит в Украине.

По словам музыканта, немало россиян понимают, что Россия ведет войну против Украины, но "кто-то не понимает, потому что у них вместо головы телевизор".

Журналист спросил: "То, что мы сейчас видим, – это трагедия для вас лично?"

"Разумеется. Конечно, трагедия. У меня в Украине друзей не намного меньше, чем в России. Это ужасно", – ответил музыкант.

"Если бы я видел выход, я бы об этом кричал через все рупоры на всех возможных каналах. Я боюсь, что наш президент очень плохо приспособлен к возможности договариваться. У него что-то по-другому в голове устроено", – добавил он.

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