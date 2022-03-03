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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Макаревич: Происходит черт знает что. Ощущение того, что ты ничего не можешь сделать, чтобы это остановить, ужасно

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Макаревич: Если бы я видел выход, я бы об этом кричал через все рупоры на всех возможных каналах
Макаревич: Если бы я видел выход, я бы об этом кричал через все рупоры на всех возможных каналах
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Российский музыкант Андрей Макаревич сомневается в способности президента РФ Владимира Путина вести переговоры. Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону в ходе разговора о войне России против Украины.

"Это очень плохо вписывается в то представление об устройстве мира, которое я получил за свои 68 лет. Происходит черт знает что просто. И ощущение того, что ты лично ничего конкретного не можешь сделать, чтобы это остановить, ужасно", – сказал Макаревич, отвечая на вопрос о том, что последние восемь дней происходит в Украине. 

По словам музыканта, немало россиян понимают, что Россия ведет войну против Украины, но "кто-то не понимает, потому что  у них вместо головы телевизор".

Журналист спросил: "То, что мы сейчас видим, – это трагедия для вас лично?" 

"Разумеется. Конечно, трагедия. У меня в Украине друзей не намного меньше, чем в России. Это ужасно", – ответил музыкант. 

"Если бы я видел выход, я бы об этом кричал через все рупоры на всех возможных каналах. Я боюсь, что наш президент очень плохо приспособлен к возможности договариваться. У него что-то по-другому в голове устроено", – добавил он. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube


Контекст:

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".

Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.

3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.

В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.

27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.

В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Андрей Макаревич, вторжение, война России против Украины, войска
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