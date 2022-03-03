Ходорковский: Я мечтаю увидеть Путина на скамье подсудимых. Вот в клетке он сидит, а у него спрашивают: "Ну и на хера?"

"Знаете, меня уже спрашивают много раз, что думает Путин. Да плевать мне на то, что он думает. Плевать мне на то, о чем он жалеет или не жалеет. Мне не плевать только на одно: я очень надеюсь, я мечтаю о том, чтобы увидеть его на скамье подсудимых. Не убитым случайно табакеркой, а вот именно сидящим на скамье подсудимых. И вот чтобы там мы ему могли задать эти вопросы: "Ты жалеешь? Ты не жалеешь? О чем ты думал?" Мне реально хочется услышать ответы на эти вопросы. Но не сейчас, когда он сидит у себя за столом. Да? В то время, когда по его приказу убивают людей. А вот в клетке он сидит, а у него спрашивают: "Ну и на хера?" – отметил Ходорковский.
"Я не знаю, что вам сказать, кроме "простите". Ходорковский расплакался, обращаясь к украинцам. Читайте полный текст интервью
Утром 24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам. Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. РФ применяет в Украине в том числе реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Жертвами российской агрессии стали, по состоянию на 28 февраля, 352 мирных жителя, ранения получили 2040 человек. На 2 марта погиб 21 ребенок.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты с первых часов вторжения бьют по гражданской инфраструктуре. По словам президента, действия российских оккупационных войск в Украине имеют признаки геноцида.
3 марта ВСУ сообщили о ликвидации с 24 февраля уже около 9 тыс. российских оккупантов, десятков самолетов, вертолетов, артиллерийских систем, сотен боевых бронемашин и другой техники.
В минобороны РФ 2 марта отчитались о 498 погибших российских военнослужащих. Свои потери в Украине российское командование признавало не с первых дней войны.
27 февраля Украина подала иск против России в Международный суд ООН, потребовав "привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии". Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан лично инициировал расследование по вторжению РФ в Украину. К 3 марта иски против России подали уже 40 стран.
В связи с вторжением в Украину большинство стран присоединилось к санкционным мерам в отношении Москвы. Это привело к обвалу экономики страны-агрессора. Санкции намерены расширять и далее.