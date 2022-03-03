Ходорковский: Я мечтаю увидеть Путина на скамье подсудимых. Вот в клетке он сидит, а у него спрашивают: "Ну и на хера?"

"Знаете, меня уже спрашивают много раз, что думает Путин. Да плевать мне на то, что он думает. Плевать мне на то, о чем он жалеет или не жалеет. Мне не плевать только на одно: я очень надеюсь, я мечтаю о том, чтобы увидеть его на скамье подсудимых. Не убитым случайно табакеркой, а вот именно сидящим на скамье подсудимых. И вот чтобы там мы ему могли задать эти вопросы: "Ты жалеешь? Ты не жалеешь? О чем ты думал?" Мне реально хочется услышать ответы на эти вопросы. Но не сейчас, когда он сидит у себя за столом. Да? В то время, когда по его приказу убивают людей. А вот в клетке он сидит, а у него спрашивают: "Ну и на хера?" – отметил Ходорковский.

"Я не знаю, что вам сказать, кроме "простите". Ходорковский расплакался, обращаясь к украинцам. Читайте полный текст интервью

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