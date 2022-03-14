389 танков, 150 артиллерийских систем, 77 самолетов. Генштаб ВСУ назвал потери российских оккупантов по состоянию на 14 марта

Также потери оккупантов составили:

"Данные уточняются. Подсчет усложняется из-за высокой интенсивности боевых действий", – сообщили в Генштабе.

Контекст:

С 12 марта Генштаб ВСУ не обновлял данные о потерях личного состава российских оккупантов. Тогда сообщалось о более чем 12 тыс. человек, и ежедневно эта цифра повторялась.

Днем 13 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о почти 13 тыс. убитых российских военных, подчеркнув, что эта цифра превышает потери в РФ в двух чеченских войнах.

13 марта замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что украинские военнослужащие ежедневно уничтожают российских оккупантов, однако подсчет потерь личного состава противника – пока не первоочередное дело.