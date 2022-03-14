  Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой

По словам Егоровой, причиной отказа стала ее поддержка действий президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, который 24 февраля отдал приказ российским оккупационным войскам напасть на Украину.
"Хочу официально заявить: я, Егорова-Грищенко Снежана Александровна, мать пятерых детей, гражданка Украины, не поддерживаю военные действия Российской Федерации на территории Украины", – заявила на камеру после отказа в продлении действия сроков загранпаспортов ведущая.
Егорова пожаловалась, что консул украинского посольства Эмир Рустамов после этого не изменил решения.
Ведущая назвала отказ продлевать паспорта ее 10-, 12- и 15-летним детям "политическим преследованием".
Егорова вместе с детьми проживает в Турции с лета 2021 года. 26 января Егорова публично призналась, что поддерживает Путина. После этого ее старшая дочь, украинская ведущая Анастасия Ровинская, реагируя на заявление матери, призналась, что не общается с ней больше года и не несет ответственности за ее слова. Она также рассказала, что в детском саду, куда ходит ее сын, после слов матери ей предложили переехать в РФ, а воспитатель намекнула, что "пока все не уляжется", ребенка лучше не водить.
Украинская писательница Ольга Навроцкая обматерила Егорову в ответ на ее слова о поддержке Путина, а актриса Римма Зюбина заявила, что СБУ должна отреагировать на заявление ведущей. Поддержку Егоровой высказала украинский режиссер Оксана Байрак, назвав ее здравомыслящим человеком.
22 февраля, за два дня до нападения России на Украину, Егорова поддержала заявление Путина о признании "независимости" временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР".