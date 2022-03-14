  Украинское консульство в Турции отказало продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой

По словам Егоровой, причиной отказа стала ее поддержка действий президента страны-агрессора РФ Владимира Путина, который 24 февраля отдал приказ российским оккупационным войскам напасть на Украину.

"Хочу официально заявить: я, Егорова-Грищенко Снежана Александровна, мать пятерых детей, гражданка Украины, не поддерживаю военные действия Российской Федерации на территории Украины", – заявила на камеру после отказа в продлении действия сроков загранпаспортов ведущая.

Егорова пожаловалась, что консул украинского посольства Эмир Рустамов после этого не изменил решения.

Ведущая назвала отказ продлевать паспорта ее 10-, 12- и 15-летним детям "политическим преследованием".

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