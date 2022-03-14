14 марта откроются 10 гуманитарных коридоров из Киевской и Луганской областей. Список

Из Киевской области коридоры откроются:

из сел Богдановка и Новобогдановка в Бровары;

из села Перемога Барышевской ОТО в Бровары;

из села Бобрик в Бровары;

из города Гостомель в село Белогородка,

из поселков Немишаево и Ворзель в село Белогородка,

из села Дмитровка в село Белогородка.

В Луганской области:

Северодонецк – Славянск;

Попасная – Славянск;

поселок Горское – Славянск.

Также сегодня будут вновь пытаться разблокировать гумконвой с медикаментами и продуктами из Бердянска через Мангуш в Мариуполь, сообщила Верещук.

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