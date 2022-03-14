14 марта откроются 10 гуманитарных коридоров из Киевской и Луганской областей. Список

Верещук объявила список гуманитарных коридоров, которые будут открыты 14 марта
Фото: Ірина Верещук / Facebook
14 марта в Украине должны открыться 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения. Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время видеообращения, опубликованного утром в понедельник на ее странице в Facebook.
Из Киевской области коридоры откроются:
из сел Богдановка и Новобогдановка в Бровары;
из села Перемога Барышевской ОТО в Бровары;
из села Бобрик в Бровары;
из города Гостомель в село Белогородка,
из поселков Немишаево и Ворзель в село Белогородка,
из села Дмитровка в село Белогородка.
В Луганской области:
Северодонецк – Славянск;
Попасная – Славянск;
поселок Горское – Славянск.
Также сегодня будут вновь пытаться разблокировать гумконвой с медикаментами и продуктами из Бердянска через Мангуш в Мариуполь, сообщила Верещук.
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