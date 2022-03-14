Сохраняется риск высадки морского десанта на одесское побережье – Одесская военная администрация

"Мы все время говорим о том, что сохраняется риск высадки морского десанта на одесское побережье, поэтому ничего нового накануне не прозвучало. Враг жесток, коварен и хочет атаковать. Добро пожаловать в ад, пусть попробуют десант, удары с воздуха или с суши", – говорится в сообщении.

Братчук добавил, что и Одесса, и Одесская область готовы дать отпор российским захватчикам.

О том, что оккупанты намерены в ближайшее время десантироваться в Одессе и Одесской области, заявил во время телемарафона 13 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"На Черном море они хотели еще три-четыре дня назад сделать эту ситуацию, но погода... Они вынуждены были уйти в Севастополь, сейчас они возвращаются. У них есть большое желание начать десантирование, то, что касается территории Одессы и Одесской области… Но поверьте, их там ждут, и легкой, как они считают, прогулки, как они в свое время хотели пройтись по Крещатику, у них так же не будет", – цитирует слова секретаря СНБО "Радіо Свобода".

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