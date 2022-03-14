ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Комаровский – россиянам: Вы должны выключить телевизор. Это кубок с ядом, который вы продолжаете пить

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Комаровский считает, что россияне на улицы не выйдут
Комаровский считает, что россияне на улицы не выйдут
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону обратился к россиянам по поводу войны РФ против Украины.

"Ваша страна, ваш вождь (которого вы, конечно, можете говорить, что не выбирали) развязала агрессивную войну, в процессе которой гибнут ни в чем не повинные женщины и дети. [...] Люди в XXI веке созданы для того, чтобы радоваться, чтобы растить детей, путешествовать, любить друг друга. [...] В XXI веке вы и ваши вожди решили окружить вашу страну пропастью, и в этой пропасти кровь, ненависть ко всему миру. И это страшный Мордор, который затягивает вас, как воронка, и из него нет выхода, если вы не остановитесь", – сказал он.

Педиатр отметил, что судя по письмам, которые получает от россиян, с протестами они на улицы не выйдут.

"Те, кто выйдет, – это будет ничтожно мало, поскольку огромная страна и эти 20 млн нормальных людей разбросаны по огромной территории. […] Неужели сибиряки, неужели донские казаки, неужели Дагестан и Чечня не готовы сейчас поднять голову, чтобы хотя бы не захотеть жить в этой страшной черной дыре?" – задал вопрос Комаровский.

По его словам, "в Украине сейчас решается судьба России и вообще судьба мира".

"От того, как у нас тут получится отстоять свою независимость, как всему миру получится сделать выводы из того, что сейчас происходит в Украине… Здесь пишется история человечества сейчас. И 24 февраля – это день, который будет во всех учебниках истории. И в этот день там будет черная страница, связанная со страной, которая называется Российская Федерация. Представить, что подобное возможно в XXI веке, никто в здравом уме, конечно же, не мог, такой уровень запредельного цинизма", – объяснил педиатр.

Он дал рекомендации жителям России.

"Первое, что вы должны сделать, – это выключить телевизор. Это самое главное. Прекратите получать телеинформацию, это кубок с ядом, и вы продолжаете этот кубок с ядом пить. Это первое. Вспомните, что вы живете в XXI веке, и постарайтесь получить нормальную информацию. Еще есть YouTube, еще есть Telegram – подпишитесь, заходите на украинские каналы, смотрите адекватную, честную информацию. [...] Будьте готовы к тому, что если у вас не будет информации, у вас не будет страны. Научитесь получать адекватную информацию, объединяйтесь, помогайте друг ругу. Просто если вы там хоть чуть-чуть будете трепыхаться, нам будет легче отстоять мир и цивилизацию. Погубит нас всех равнодушие, в Украине равнодушия уже нет – однозначно. Есть и любовь, и ненависть, хотелось бы, чтобы ненависти было меньше, но зависит это не только от нас", – заявил Комаровский.

Война России против Украины. Главное

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину российских войск. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

В России населению не позволяют знакомиться с информацией о войне, называя вторжение "спецоперацией" и утверждая, что мирные жители Украины не гибнут в результате действий российских военных. Российская пропаганда на государственном уровне множит фейки о происходящем в Украине.

Теги: Россия, Чечня, война, пропаганда, Сибирь, военные, агрессия, российская пропаганда, Дагестан, вторжение, Евгений Комаровский, российская агрессия, война России против Украины, население, Российская Федерация, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Буде жити Україна!" Винник спел гимн Украины в новой обработке. Видео
  "Буде жити Україна!" Винник спел гимн Украины в новой обработке. Видео
"Мы не забываем о вас ни на минуту. Наши ВСУ борются за вас". Осадчая обратилась к жителям осажденного Мариуполя
"Мы не забываем о вас ни на минуту. Наши ВСУ борются за вас". Осадчая обратилась к жителям осажденного Мариуполя
  "Вы победители, Украина". Литовская группа LT United перепела свой хит в поддержку украинцев. Видео
  "Вы победители, Украина". Литовская группа LT United перепела свой хит в поддержку украинцев. Видео
"Десятки пчелок работают, чтобы обеспечить нашу непобедимую армию". Компания Андре Тана передала ВСУ спальные мешки, разгрузки и балаклавы
"Десятки пчелок работают, чтобы обеспечить нашу непобедимую армию". Компания Андре Тана передала ВСУ спальные мешки, разгрузки и балаклавы
  "В эту войну я буду ввязываться, конечно". Звезда "Орла и решки" Синельников рассказал о жизни после эвакуации из Бучи
  "В эту войну я буду ввязываться, конечно". Звезда "Орла и решки" Синельников рассказал о жизни после эвакуации из Бучи
В России запретили выступления артистов, которые высказались против нападения России на Украину – СМИ
В России запретили выступления артистов, которые высказались против нападения России на Украину – СМИ
Родившийся в Мариуполе Бедняков: Орки сравнивают мой город с землей – город, в котором моя семья, родные и друзья
Родившийся в Мариуполе Бедняков: Орки сравнивают мой город с землей – город, в котором моя семья, родные и друзья
  "Стало страшно за свою жизнь". Российский комик Поперечный после осуждения войны покинул РФ из-за угроз
  "Стало страшно за свою жизнь". Российский комик Поперечный после осуждения войны покинул РФ из-за угроз
  "Не забудем никого, кто ушел в вечность! Держимся". Каменских написала песню о борьбе украинского народа против российских оккупантов. Видео
  "Не забудем никого, кто ушел в вечность! Держимся". Каменских написала песню о борьбе украинского народа против российских оккупантов. Видео
"Освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW, жду встречи с ордынским танком". Сенцов отправился воевать на передовую
"Освоил пулемет и гранатомет, стал оператором NLAW, жду встречи с ордынским танком". Сенцов отправился воевать на передовую
"Не молчите – создавайте что-то светлое, греющее душу". Monatik инициировал создание книги о творчестве украинцев во время войны
"Не молчите – создавайте что-то светлое, греющее душу". Monatik инициировал создание книги о творчестве украинцев во время войны
"Русские – дерьмо. Горите в аду, бесславные отбросы". Оккупанты обстреляли дом Кондратюка под Киевом
"Русские – дерьмо. Горите в аду, бесславные отбросы". Оккупанты обстреляли дом Кондратюка под Киевом
Букмекеры прогнозируют Украине первое место на "Евровидении 2022"
Букмекеры прогнозируют Украине первое место на "Евровидении 2022"
Комаров: Нельзя исключать вероятность "красной кнопки". Это будет конец РФ, за которым дед будет наблюдать из бункера
Комаров: Нельзя исключать вероятность "красной кнопки". Это будет конец РФ, за которым дед будет наблюдать из бункера
"Если у этих выбл...дков было желание напугать нас, они ошиблись". Вступивший в тероборону Дикусар попал под авиаудар российскими ракетами
"Если у этих выбл...дков было желание напугать нас, они ошиблись". Вступивший в тероборону Дикусар попал под авиаудар российскими ракетами
  Morgenshtern выпустил антивоенную песню, в которой использовал высказывание Гордона в адрес российских оккупантов в Украине. Видео
  Morgenshtern выпустил антивоенную песню, в которой использовал высказывание Гордона в адрес российских оккупантов в Украине. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Morgenshtern выпустил антивоенную песню, в которой использовал высказывание Гордона в адрес российских оккупантов в Украине. Видео (51171)
2
Украинское консульство в Турции отказалось продлевать загранпаспорта детям поддерживающей Путина Егоровой (24896)
3
"Каждый боец должен поставить целью уничтожение этого позора чеченского народа". Рыбчинский объявил вознаграждение за голову Кадырова (21842)
4
"Такая попытка отмыть себя и при этом рассказывать про гардероб". Синельников поделился, какие сообщения ему написала Тодоренко (21734)
5
Нагиев попрощался с подписчиками в Instagram, брея голову под песню Гребенщикова "Поезд в огне" (20714)
6
"Паша снял свой бронежилет и надел на ребенка. Вражеская пуля оборвала его жизнь". Найдено тело убитого оккупантами актера Паши Ли (17842)
7
Эвакуированный из Бучи Синельников: Может быть, благодаря тому, что меня узнали, нам хотя бы оставили жизни. Очень многих порасстреливали (12891)
8
Комаров: Нельзя исключать вероятность "красной кнопки". Это будет конец РФ, за которым дед будет наблюдать из бункера (8602)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS