Комаровский – россиянам: Вы должны выключить телевизор. Это кубок с ядом, который вы продолжаете пить

"Ваша страна, ваш вождь (которого вы, конечно, можете говорить, что не выбирали) развязала агрессивную войну, в процессе которой гибнут ни в чем не повинные женщины и дети. [...] Люди в XXI веке созданы для того, чтобы радоваться, чтобы растить детей, путешествовать, любить друг друга. [...] В XXI веке вы и ваши вожди решили окружить вашу страну пропастью, и в этой пропасти кровь, ненависть ко всему миру. И это страшный Мордор, который затягивает вас, как воронка, и из него нет выхода, если вы не остановитесь", – сказал он.

Педиатр отметил, что судя по письмам, которые получает от россиян, с протестами они на улицы не выйдут.

"Те, кто выйдет, – это будет ничтожно мало, поскольку огромная страна и эти 20 млн нормальных людей разбросаны по огромной территории. […] Неужели сибиряки, неужели донские казаки, неужели Дагестан и Чечня не готовы сейчас поднять голову, чтобы хотя бы не захотеть жить в этой страшной черной дыре?" – задал вопрос Комаровский.

По его словам, "в Украине сейчас решается судьба России и вообще судьба мира".

"От того, как у нас тут получится отстоять свою независимость, как всему миру получится сделать выводы из того, что сейчас происходит в Украине… Здесь пишется история человечества сейчас. И 24 февраля – это день, который будет во всех учебниках истории. И в этот день там будет черная страница, связанная со страной, которая называется Российская Федерация. Представить, что подобное возможно в XXI веке, никто в здравом уме, конечно же, не мог, такой уровень запредельного цинизма", – объяснил педиатр.

Он дал рекомендации жителям России.

"Первое, что вы должны сделать, – это выключить телевизор. Это самое главное. Прекратите получать телеинформацию, это кубок с ядом, и вы продолжаете этот кубок с ядом пить. Это первое. Вспомните, что вы живете в XXI веке, и постарайтесь получить нормальную информацию. Еще есть YouTube, еще есть Telegram – подпишитесь, заходите на украинские каналы, смотрите адекватную, честную информацию. [...] Будьте готовы к тому, что если у вас не будет информации, у вас не будет страны. Научитесь получать адекватную информацию, объединяйтесь, помогайте друг ругу. Просто если вы там хоть чуть-чуть будете трепыхаться, нам будет легче отстоять мир и цивилизацию. Погубит нас всех равнодушие, в Украине равнодушия уже нет – однозначно. Есть и любовь, и ненависть, хотелось бы, чтобы ненависти было меньше, но зависит это не только от нас", – заявил Комаровский.

Война России против Украины. Главное

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