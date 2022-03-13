Комаровский: Все восстановим, отстроим, будет краше прежнего, главное – сохранить людей

"Для меня это [бомбежка Харькова и области] особенно больно, поскольку, всю жизнь живя в Харькове и в общем-то будучи опытным туристом, рыбаком, я объездил всю Харьковскую область и знаю ее как свои пять пальцев: каждый поворот речки, каждую полянку, каждый лес, где растут грибы", – отметил он.

Комаровский добавил, что из-за бомбежек оккупантов постоянно находится в ощущении невосполнимых материальных утрат.

"Но тем не менее уже сейчас я понимаю, что это все абсолютная ерунда: восстановим, отстроим, будет краше прежнего, а самое главное для нас сейчас – по максимуму сохранить людей, украинцев, для которых мы должны будем эту страну восстановить. И восстановить ее настолько классной, чтобы мы не переживали за те 3 млн человек, которые уже уехали, а точно знали, что они сюда вернуться и вернут сюда детей. Но для того, чтобы они сюда спокойно вернули детей, нам надо понимать границу Мордора – вот что будет за периметром. Это очень-очень важная тема, об этом еще много будем говорить", – подчеркнул он.

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