Комаровский: Сначала пью за "чтоб он сдох!", второй тост – за победу Украины

На вопрос Гордона Комаровскому, почему он перестал бриться, тот ответил, что таким образом ожидает победу Украины в войне с российскими оккупантами.

"У нас еще в самом начале этой эпопеи возник тост: "Чтоб он сдох!" Мы теперь сначала пьем за "чтоб он сдох!", потом – за победу, за нашу победу, а потом – за "слава Украине!". Традиции военные, если уж на то пошло. Тем не менее возникло предложение не бриться, пока он не сдохнет. Потом возникло предложение: может, не бриться до победы? Но кто знает, сколько он там у себя в бункере будет отсиживаться", – сказал он.

Комаровский рассказал также о своей идее всемирного флешмоба для мужчин.

"Возникла идея объявить всемирный флешмоб: все мужики кругом прекращают бриться, и тогда фирма Gillette точно наймет киллера, чтобы он грохнул Путина, потому что иначе они же банкротятся все. Это шутка. Дай бог, придется все-таки бриться, но пока рука не поднимается смотреть на себя в зеркало. Буду страшненький", – пошутил врач.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



