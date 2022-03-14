Россия перебросила часть наемников из Сирии ближе к Украине – Генштаб ВСУ

Наемников разместили в лагерях для подготовки, отмечают в ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

"Российские оккупанты продолжают накапливать на своей территории резервы для ведения войны против Украины. Формируются отряды наемников, которые за вознаграждение готовы выполнять преступные приказы российских командиров. По имеющейся информации, на территории Сирии открыты центры вербовки наемников, где за последние дни завербовано более 1000 человек", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, в Россию уже прибыли около 400 наемников.

"Поблизости от украинской границы в Ростовской (РФ) и Гомельской (Беларусь) областях развернуты лагеря для их размещения и подготовки", – отметили украинские военные.

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